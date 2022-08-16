Fatih Altaylı'dan 'Kılıçdaroğlu aday olacak, Akşener vitrinde yer almayacak' iddiası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala altılı masanın atacağı adımlar bekleniyor. Ekonomi yönetiminin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarı neticesinde attığı adımlar, vatandaşlara "hayat pahalılığı" olarak geri döndü. Birçok ankette AKP'ye ve MHP'ye desteğin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, mevcut koşullarda CHP ve muhalefet masasının olası planlarını köşesine taşıdı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık netleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak masasına partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak götüreceği isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak" diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

'İYİP'in Kılıçdaroğlu'na destek vermesi kesin gibi'

"Masa bu ismi kabul eder mi etmez mi açıkçası bilmiyorum. Ancak gelen bilgilere göre İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden taraf olmayacağı ve Kemal Bey’e destek vereceği neredeyse kesin gibi.

Ancak CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermekten ibaret değil. Daha kapsamlı bir seçim stratejisi kurguluyorlar.

Bunun için de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye en uzak isimlerle, MHP’den kopmuş ülkücülerle, AK Parti’ye artık yüz vermeyen milli görüşçülerle, AK Parti’yle yollarını ayırmış AK Partili önemli isimlerle görüşüyor.

Bu görüşmelerde muhataplarından olabildiğince açık sözlü ve açık yürekli olmalarını istiyor. Önerilerini dinliyor, fikirlerini alıyor, kendini anlatmaktan çok onların ve temsil ettikleri kitlenin kendisi hakkındaki fikirlerini öğreniyor.

'Alevi kimliğini saklama' önerisi

Bu görüşmelerde kendisine en fazla 'Alevi kimliğini saklamaması' öneriliyor. Bu durumun Alevilerde küskünlük, Sünnilerde ise sahtecilik izlenimi uyandırabileceği hatırlatılıp bu konuda çok açık olması tavsiye ediliyor.

Bir diğer tavsiye ise cesur olması. Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusundaki fikrinin netleşmesini ve cesaretinin artmasını sağlamış.

'Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları sahneye çıkacak'

Ancak dediğim gibi kapsamlı bir siyaset ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı planlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, tek kişi olarak halkın önüne çıkmayacak.

Kemal Bey ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da sahneye çıkacaklar.

'Karamollaoğlu gibi bir isim karşımıza çıkabilir'

Cumhurbaşkanı yardımcılarından 1 numaralı olan mutlaka Sünni bir isim olacak. Mesela Temel Karamollaoğlu gibi bir isim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın.

Ve Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları ve kabinesinin ana hatları da büyük ölçüde vitrine çıkacak. Altılı masanın katkısı en çok burada görülecek.

'Akşener, Kılıçdaroğlu'nun vitrininde yer almayacak'

Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak.

Akşener, 3 yıl içinde geçilmesi planlanan parlamenter rejim için hazırlanacak ve siyaseten çok aktif olacak. Ancak Kılıçdaroğlu kabinesinde İyi Parti’nin ciddi bir ağırlığı olması planlanıyor.

Bu arada şunu da söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tüm bu çalışmaları çok ciddi biçimde izleniyor, kayda alınıyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bundan bir rahatsızlığı yok.

Tabii yine de altılı masanın tavrı önemli. Kılıçdaroğlu masadaki herkesi dinlemeden karar vermeyecek."