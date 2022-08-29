Fatih Altaylı'dan eski TBMM Başkanı'na tepki: 'Buradaki alçakça niyet sezilebiliyor'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım" sözlerine tepki göstererek, "Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak" diye yazdı.

İsmail Kahraman ve aynı düşüncede olanların işgal edilen kentleri unutturmak niyetinde olduğunu savunan Altaylı, "Sonunda 30 Ağustos’u da tarihimizden silmek arzusunda oldukları aşikar. Bu topraklar hiç işgal edilmemiş, Kurtuluş Savaşı hiç olmamış gibi yapacaklar. Osmanlı’yı da bir grup iç isyancının yıktığı tezini işleyecekler muhtemelen. O zaman Maraş’ın başındaki Kahraman, Urfa’nın başındaki Şanlı, Antep’in başındaki Gazi sıfatlarını da silin bir zahmet. Sonra biri çıkıp sorar “Bu şehirlere niye Kahraman, Şanlı ve Gazi diyoruz?” diye. Sonra apışıp kalırsınız. “Biz ne anlarız kahramanlıktan, gazilikten, biz kim şanlı olmak kim” diyecek haliniz yok ya!" ifadelerini kullandı.