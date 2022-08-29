AKP'li belediye başkanı 'Kadir Mısıroğlu'nu andı, kendi belediyesi sansürledi

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yılı töreninde yaptığı konuşmada, “Keşke Yunan galip gelseydi” sözleriyle hatırlanan, cumhuriyet ve laiklik düşmanı kendisine "tarihçi" diyen Kadir Mısıroğlu‘nu andı.

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP’li Başkan Zeybek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Afyon’un kurtuluşunda ciddi gayretleri olan, Kadir Mısıroğlu’nun da Sarıklı Mücahitler isimli kitabında bahsettiği Afyonlu hemşerilerimiz kahramanlarımız Şükrü Çelikalay ve Bayatlı Yarbay Arif Bey’i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu mutlu günde bizleri şereflendiren kara, hava, deniz kuvvetlerimizin temsilcilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler diliyor sizleri saygıyla selamlıyorum.”

Zeybek'in konuşması, belediyenin resmi internet sitesinde sansürlenerek yayımlandı:

'Keşke Yunan galip gelseydi'

2019 yılında 86 yaşında ölen Kadir Mısıroğlu, cumhuriyete ve laikliğe düşmanlığını “Keşke Yunan galip gelseydi” diyerek dile getirmesiyle hatırlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da yakın olan Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri sürecinde, sokak röportajına katılan yurttaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemelerine tepki göstererek “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.