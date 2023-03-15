Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu'nun sözlerine tepki: 'Ey Fethullah'ın çocuğu'

Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun bazı açıklamaları tartışmaya neden olmuştu.

Belözoğlu, "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar" demişti.

Emre Belözoğlu'nun bu sözlerine gazeteci Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Bloomberg TV'de katıldığı programda konuşan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“‘Benim anamın eline el değmemiştir’, ‘karımın eline el değmemiştir…’

Bu mudur şeref, bu mudur haysiyet?

Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref.

Ey Fethullahın çocuğu!”