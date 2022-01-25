Fatih Altaylı'dan Alpay Özalan'a dava: Hadi kanıtla televoleci

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İBB'yi etiketleyerek kar yağışı dolayısıyla tuzlama çalışması istemiş, daha sonra söz konusu tweeti silmişti.

Bunun üzerine AKP'li vekil Alpay Özalan, “Kalemi satılık” diyerek Altaylı'yı hedef aldı.

Altaylı bugünkü yazısında konuya ilişkin “Tuzlama aracını görünce tweet’i sildim. Kıyamet koptu. Yahu pek çok tweet’imi siliyorum ben. Muhatabı okuyunca ya da hatalı, yanlış bir şey yazdığımı, haksızlık yaptığımı düşününce siliyorum” ifadesini kullandı.

"Bir grup trollün saldırıya geçtiğini" söyleyen Altaylı, "Ben de onlara anladıkları dilden yanıt verdim. Fazlasına değmezler. Ancak bir troll var ki, onunla mahkemede hesaplaşacağız. Adı Alpay. Soyadı Özalan. Televolelerden hatırlarsınız kendisini. Şimdi vekil yapılmış. Bana ‘Kalemini satan’ demiş. Kendisini hemen dava etmelerini söyledim avukatıma. Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım" dedi.