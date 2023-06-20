Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye: 'Kulislerinin tamamı palavra...'

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, perşembe günü ciddi oranda faiz artışı beklediğini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin kulis yazısına değindi.

Altaylı, Selvi için isim vermeden "Aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun derler ya, AK Parti iktidarının en büyük sorunu da galiba bu. İktidara yakın olduğu için çok iddialı kulisler yazan ancak kulislerinin tamamı palavra çıkan bir gazeteci var. Her türlü ipe sapa gelir veya gelmez iddiayı kaleme alıyor. Sonunda genel olarak çuvallıyor" dedi.

Altaylı, Selvi'nin "Bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak" sözlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"İktidarın dostu bu yazarın kaleme aldığı bu palavra kulis ve faiz artış iddiaları ekonomi yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Çünkü hiç de öyle düşünüldüğü, iddia edildiği ya da iktidar kalemlerinin işkembeden salladığı gibi bir faiz artışı planlanmıyor.

Bunu tahmin olarak söylemiyorum. Yeni ekonomi yönetimi 'Cumhurbaşkanının hassasiyetlerini göz önünde bulunduran' bir faiz artışı planlıyor.

Yabancı finans kurumlarının da beklentisinin bir hayli altında hatta mevcut politika faizinin belki de bir tık üzerinden bir faiz artışı yapılırsa kimse şaşırmasın.

Merkez Bankası radikal bir faiz artışı değil aksine rasyonel bakış açısıyla aşırı muhafazakâr-dengeli bir artış yapacak. Bu artışın da 2 puandan az 5 puandan fazla olması ise bence mümkün değil.

Yani öyle 10-15 puanlık faiz artışları, hiç ama hiç söz konusu değil. İktidarın 'dostlarına' ve onların 'palavra kulislerine' inanmayın."