Fatih Altaylı: Savcı Bey bakalım Hazreti Musa'nın yaşadığını nasıl kanıtlayacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Prof. Dr. Celal Şengör'ün ifade çağrılmasına ilişkin bir yazı yazdı.

Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağırılmasını değerlendirdiği yazısında, "Batı’nın Moses ya da Moşe diye bildiği Hz. Musa’nın yaşadığına ilişkin dini kaynaklar dışında herhangi bir referans gerçekten de mevcut değil. Ne bir arkeolojik ne de bir tarihi kaynak Hz. Musa’nın varlığına şahitlik ediyor. Keza Mısır tarihinde de, ne Musa ile ilgili ne de Musa’nın kavmi ile birlikte Mısır’ı terk edişi ile ilgili bir bilgi var. Dönemin Mısır’ı ile siyasi ve askeri etkileşim halindeki Anadolu kaynaklarında da bu yönde bir tarihi kayıt yok." ifadelerini kullandı.

Şengör'ü ifadeye çağıran savcı Türkşad Kunthan Uçuk'un ilginç bir kapı açtığını belirten Altaylı, "Bakalım Hazreti Musa’nın yaşadığını nasıl kanıtlayacak. Yoksa dine ve inanca asıl büyük zararı bu soruşturma mı verecek? Göreceğiz." diye yazdı.