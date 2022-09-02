'Savcının kimliğine baktım' diyen Ahmet Hakan: Bu tür sansasyonel işlere bayılıyor

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs’ta bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Şengör, ifadeye çağrılmıştı.

Savcının Şengör'ü “Musa diye biri yok, İbrahim diye bir adam yaşamadı” şeklindeki sözleri nedeniyle ifadeye çağırdığını söyleyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Savcı Bey’in canı sıkılmış herhalde" diye yazdı.

"Savcının kimliğine baktım" diyen Hakan şöyle devam etti:

"Bu tür sansasyonel işlere bayılıyor. İşi gücü hep bu tür konular. Nerede tartışmalı bir iş var, bizim Savcı Bey orada. Canı sıkılıyor herhalde Savcı Bey’in. Canı sıkıldıkça da “Nereden yürürsem çarşı karışır” diye bakıyor etrafa. Ve mutlaka buluyor bir şeyler.

Bulduğu son şey de Celal Şengör’ün gayet sıradan, gayet alışılmış, gayet bilinen ucuz inkâr cümleleri. Celal Şengör gibi antipatik bir adama... “Düşünce suçlusu” payesi veren Savcı Bey, belki bu yolla kendi can sıkıntısını gideriyor olabilir ama bu durum benim canımı fena halde sıkıyor."

Şengör'ü ifadeye çağıran savcı Gülşen'in de tutuklanmasını istemişti.