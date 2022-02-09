Fatih Altaylı 'peş peşe infazlar' dedi: Onun ismi yeniden duyulmaya başlandı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Sedat Peker'in kayıtlarında adı duyulan ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Halil Falyalı'nın öldürüldüğünü hatırlatarak, "Son aylarda adı mafya ile, uyuşturucu ile, mafya bağlantılı işlerle anılan pek çok kişi peş peşe öldürülüyor" dedi.
İsmini geçirmeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini de hatırlatan Altaylı, "Balıkçıda, kafede, yolda, evinin önünde. Peş peşe infazlar. Türkiye benzer dönemleri daha önce de yaşadı. Devlette zafiyet olunca, böyle olaylar hortlar. 30 yıla yakındır olmuyordu. Yine başladı" görüşünü dile getirdi.
Asıl tehlikeli olan durumun "halkın şüpheciliği ve inançsızlığı" olduğunu söyleyen Altaylı, konuyla ilgili şunları kaydetti: