Fatih Altaylı: Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "AK Parti mahfillerinden gelen bilgileri göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi seçmenleri etkilemek için dış politikadaki gücünü kullanmak istiyor. Bir diğer plan ise ekonomide 'rasyonel' döneme geçileceği işaretlerini vermek. Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş" ifadesini kullandı.

Altaylı köşe yazısında, "Bunun için gündemde olan isim yine Mehmet Şimşek. 4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı. Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş. Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması ve bu yolla 'Ekonomide artık saçmalamayacağız' mesajı verilmesi planlanıyor. Şimşek ise hala 'Ben sizin yanınızda durayım ama şu bakanlık işini seçimden sonraya bıraksak' havasında. Anlayacağınız AK Parti liderliği seçim için bu kozları kullanmayı planlıyor. Bu kozlar sinek ikili mi maça as mı onu da görmüş olacağız" düşüncesini dile getirdi.