Fatih Altaylı canlı yayında Davutoğlu'na 'egolusunuz' dedi: Ne diyeceğini şaşırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı ile yayınlanan Teke Tek programının konuğu oldu.

'Siyasi anlamda egolusunuz'

Davutoğlu'nun "Türkiye'nin menfaatleri için gerekirse partimizi ikincil veya üçüncül konumda görürüz" sözlerini sarf ettiği sırada devreye giren Altaylı, "Siyasette sizin gibi egolu biri bunu söylüyorsa" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun bu sözlere şaşırmasının ardından yeniden söz alan Altaylı, "Siyasi anlamda bahsediyorum" dedi.

'Mütevazi bir kişiliğim olduğunu herkes bilir'

Altaylı'nın ardından bir kez daha söz alan Davutoğlu ise, "Mütevazı bir kişiliğim olduğunu herkes bilir. Kimseye kaba bir söz söylemem. Ama şunu da söyleyeyim, aldığım hiçbir işi düşük profilli şekilde yapmadım. Dışişleri Bakanı olduysam bunun gerekliliklerini yerine getirdim. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.