Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Depremde yaralananların tedavisi, Marakeş'te kurulan sahra hastanesinde yapıldı.

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan depremin ardından ülkede 3 gün yas ilan etmişti.