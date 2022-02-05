Fas’ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor

Fas’ta 5 yaşındaki Rayan, dört gün önce yaklaşık 30 metre derinliğinde bir kuyuya düştü. Kurtarma ekipleri çocuğu kurtarmak için zamanla yarışıyor. Kurtarma ekipleri çocuğa ulaşabilmek için gece gündüz çalışmalara devam ederken Rayan’a ulaşmak için birkaç metreleri kaldığını ifade ettiler.

The New York Times’a açıklamalarda bulunan kurtarma ekibi yöneticisi Abdülhadi Temrani, ekibin beş yaşındaki Rayan’a gece gündüz oksijen sağladıklarını söyledi. Kuyuya indirilen bir kamera vasıtasıyla kendisini izlediklerini belirtirken, Rayan’ın durumunu tam olarak anlamanın zamanla zorlaştığını da ekledi. Bölgede doğrudan müdahale amacıyla ambulans ve helikopterin de olduğunu kaydedildi.

Fas’ın Şafşavan şehrinin yaklaşık 100 kilometre uzağındaki Ighrane köyünde yaşayan Rayan, Salı günü öğleden sonra evlerinin yakınındaki bir kuyuya düşerek mahsur kalmıştı.

Fas menşeli haber ajansı Maghreb Arebe Presse, kurtarma çalışmaların son aşamalarına varıldığını kaydetti. Olası bir çökme tehlikesi sebebiyle kurtarma ekiplerinin çalışmalarının daha dikkatli sürdürdüğü ifade edildi.

Reuters’in haberine göreyse kurtarma ekipleri Rayan’a sadece 90 santimetre uzaklıkta çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekipleri, Rayan’ı kurtarmak için kazı çalışmalarına devam ederken bir yandan da beton ve çelik borularla olası bir çökmeyi engellemeye çalışıyor.