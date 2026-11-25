Rus filozof, siyaset teorisyeni, siyaset bilimci, sosyolog, çevirmen ve propagandacı Aleksandr Dugin, 16 Kasım'da X hesabında bir dünya haritası paylaştı. Haritada dünya ABD, Çin ve Rusya arasında nüfuz alanlarına bölünmüş, Türkiye de Avrupa ve Afrika'yla birlikte Rusya'nın alanında gösterilmişti.

Bu paylaşım Türkiye'de de hararetli tartışmalar başlattı. Özellikle kendisini Avrasyacı ve Batı karşıtı olarak tanımlayan bazı çevrelerde şaşkınlık ve tepki uyandırdı.

Oysa burada asıl şaşılacak şey haritanın kendisi değil, insanların ona bu kadar şaşırmasıdır. Gerçekten de Dugin'in bugüne kadar yazdıklarına ve savunduklarına bakıldığında, bu haritada beklenmedik olan nedir?

Kimdir Aleksandr Dugin? Rusya'da 1980'lerin sonlarından itibaren siyasi faaliyetlerde bulunan, 1990'larda çeşitli aşırı sağ, faşist çevrelerle ilişkiler kuran Dugin, Avrasyacılığın çağdaş temsilcilerinden ve kendi adlandırmasıyla Dördüncü Siyaset Teorisi'nin kurucularından biridir. Liberalizme ve Batı hegemonyasına karşı çıkan söylemiyle tanınır. Ancak kapitalizm eleştirisinin, sosyalizmden devşirdiği kavramların ve geleneksel değerlere yaptığı göndermelerin arkasında nasıl bir toplum ve siyasal düzen tasavvuru bulunduğu, ayrıca incelenmeyi hak eder.

Üstelik Dugin, Türkiye siyaseti açısından da hiç yabancı bir isim değildir. Doğu Perinçek ve çevresiyle ilişkileri 2000'li yıllara kadar uzanır. Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının düşürülmesiyle Türkiye-Rusya krizi başladığında, iki ülke arasındaki temaslara katkıda bulunduğunu bizzat kendisi ileri sürdü. Bir yıl sonra, Kasım 2016'da ise TBMM'ye gelerek dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı AKP grup toplantısına katıldı ve aynı gün Ankara'da Perinçek'le de görüştü.

Bununla da kalmadı. Yıllar boyunca Türkiye'deki çeşitli televizyon programlarında, siyasi toplantılarda ve Avrasyacı çevrelerin yayınlarında görüşlerine yer verildi. Dolayısıyla yalnızca Rusya'daki tartışmalardan değil, Türkiye'de de siyasi karşılık bulmuş bir düşünce çizgisinden söz ediyoruz.

Meselenin bir başka yönü daha var. Günümüz Rusyasının resmi söyleminde Sovyet geçmişinin bazı unsurları, Çarlık Rusyası'nın imparatorluk geleneği ve Ortodoks Hristiyanlık aynı ideolojik çerçevede bir araya getirilmeye çalışılıyor. Ancak burada eşit ağırlıklı üç tarihsel mirasın birleşmesinden söz etmiyoruz. Sovyet döneminden alınan birkaç simge, zafer hatırası ve sosyal adalet söyleminin kimi kırıntıları, devrimci ve sınıfsal içeriklerinden koparılarak çok daha geniş bir Ortodoks-muhafazakâr ve imparatorlukçu düşünce dünyasının içine yerleştiriliyor.

Nitekim Vladimir Putin, 20 Kasım'da Emir Kusturica'ya verdiği söyleşide sosyalist düşüncenin özünde iyi olduğunu, Hristiyanlık'taki kardeşlik anlayışıyla benzerlik taşıdığını söyledikten sonra Moskova'nın "Üçüncü Roma" olduğu yönündeki tarihsel düşünceye başvurdu.

Belki de bütün bunlar, Rus Devrimi'nin kazanımlarının tasfiyesini izleyen kapitalist restorasyon sürecinin ideolojik tezahürlerinden biridir. Ancak bu, başlı başına başka bir tartışmanın konusudur. Şimdilik dikkat çekmek istediğim nokta şu: Tarihte ileriye doğru gittikçe, bugünkü Rusya'nın egemen sınıfı, kendi iktidarına meşruiyet kazandırmak için giderek daha uzak bir geçmişe, devrim öncesi Rusya'nın siyasal ve dinsel geleneklerine başvuruyor. Ve işte tam bu noktada, Dugin'in yıllardır savunduğu düşünceler, mevcut toplumsal düzenin ihtiyaçlarıyla giderek daha fazla örtüşüyor. Bir zamanlar siyasal hayatın kıyısında dile getirilen fikirlerin bugün iktidara yakın çevrelerde karşılık bulmasını da bu bağlamda düşünmek gerekiyor.

Bu soruya cevap aramak için geriye gitmek gerekiyor; üstelik birkaç yıl değil, otuz yılı aşkın bir süre geriye. Dugin'in 1992'de yayımlamaya başladığı Elementı dergisinin daha ilk sayısının kapağında bir harita yer alıyordu: Dublin'den Vladivostok'a uzanan bir “Avro-Sovyet İmparatorluğu” haritası. Aynı ideolojik evrende Kelt haçı, orak ve çekiç, çift başlı kartal ve muhafazakâr devrim düşüncesi bir araya geliyordu. Bugünkü haritayla o günkü harita elbette birbirinin kopyası değildir, fakat aralarında dikkate değer bir düşünsel süreklilik olup olmadığı sorusu ortada duruyor.

O hâlde asıl mesele şudur: Aradan geçen otuz yılı aşkın sürede Dugin'in siyasi fikirleri mi değişti, yoksa bir zamanlar marjinal çevrelerde savunulan bu fikirlere Rusya'da iktidarın yaklaşımı mı değişti? Bunu anlamanın yolu geçmişe, Dugin'in siyasi hayatının başlangıcına dönmekten geçiyor.

Bazı çevrelerde Dugin hakkında değişmiş olduğunu söylemek âdet olmuştur, ama ya geçen on yıllar boyunca değişen filozofun kendisi değil de yalnızca iktidarın onun fikirlerine karşı tutumuysa?

Bu yazıda Aleksandr Dugin’in felsefesini irdelemeye çalışacağız: kim olduğunu, fikirlerinin nereden doğduğunu ve felsefi yapılarının ardında neyin gizlendiğini anlamaya. Zira Dugin yoktan var olmadı. O, kökleri Beyaz Hareket’e uzanan, ideologlarından birini İvan İlyin’de bulan, Aleksandr Soljenitsin’den geçen ve bugünkü ifadesine Dugin’in şahsında kavuşan Rus sağ düşüncesinin çağdaş yüzüdür.

Dugin’in felsefesini incelemenin ilk adımı olarak geçmişe—1980'lerin sonuna ve 1990'ların başına—dönmeyi öneriyorum. Bunu yapmak da basit bir nedenle gereklidir: bugün sık sık Dugin’in değiştiğini, eski görüşlerinin çok geride kaldığını ve ona artık faşist demenin haksızlık olduğunu duymak mümkün. Oysa bunun tam tersini göstermek niyetindeyim: Dugin eski kanaatlerinden vazgeçmedi. Dahası, sonraki fikrî evrimi onlardan bir kopuşa işaret etmek şöyle dursun, tam tersine onların daha da geliştiğini ortaya koyar. Bu yüzden de Dugin’in bugün kim olduğunu anlamak için önce yolunun en başında kim olduğunu görmek gerekir.

Ardından onun “Dördüncü Yol” anlayışına yöneleceğiz: hangi temeller üzerine kurulduğunu, hangi amaçları güttüğünü ve hangi fikirleri yaydığını irdeleyeceğiz. Ve o zaman, 1980'lerin sonundaki ve 1990'ların başındaki Dugin’i bugünkü Dugin’le karşılaştırarak, benim ipuçlarıma ve hazır sonuçlarıma gerek kalmadan, aradan geçen onlarca yılda fikrî kanaatlerinde özünde hiçbir şeyin değişmediğini kendiniz görebileceksiniz. Belki de bundan da fazlasını keşfedeceksiniz.

SSCB’de aşırı sağ görüşlü bir disident, yazar Mamleyev’in faşist çevresinin dinleyicisi olmuş bir adam. 1988 yılında Dugin faşist Pamyat derneğine katılır.

Bütün tanıklıklar içinde bana göre en değerlisi, elbette, onun 92'den itibaren birkaç yıl boyunca çıkardığı Elementı dergisidir.

Alttaki, Elementı dergisinin ilk sayısı. Bu derginin simgesi Kelt haçıdır; aşırı sağ ve neo-Nazi simgeleri konusunda her uzman, sanırım, onu tanır. Ama bu derginin kapağında bir harita var. Avro-Sovyet İmparatorluğu’nu gösteren bir harita. Dublin’den Vladivostok’a uzanan Avro-Sovyet İmparatorluğu. Burada çeşitli bayraklar var: Kelt haçlı, orak çekiçli, çift başlı kartallı. Ve burada bu sayının ve sonraki bütün sayıların ana teması belirtilmiş — muhafazakâr devrim.

Dugin’in yayımladığı Elementı dergisinin 1992 tarihli ilk sayısının kapağı: Avro-Sovyet İmparatorluğu

Dugin’in yayımladığı Elementı dergisinin 1992 tarihli ilk sayısının kapağı: Avro-Sovyet İmparatorluğu

Gördüğünüz gibi karşımızda yine bir harita, yine Asya var. Gerçi bu kez Afrika’ya yer bulunamamış; buna karşılık Çin, öngörülen “Avro-Sovyet İmparatorluğu”nun bünyesinde yer almış.

Uzun uzun alıntı yapmamı mazur görün.

Elementı. Avrasya İncelemesi’nin başyazısı ilk başta tamamen zararsız şeyler beyan ediyor.

Komünizm ve sosyalizm, sosyal adaletin gerekliliğinde ısrar ettikleri, toplumu bütün üyeleri ve katmanlarıyla burjuva-kapitalist liberal düzenin ekonomik teröründen ve para diktatörlüğünden kurtulacak biçimde örgütlemeye çalıştıkları ölçüde bizim için çekicidir.

İlk bakışta buna kim itiraz edebilir ki? Burjuva diktatörlüğü—bütün şu akıl yürütmeleri biraz daha ayrıntılı okursanız ileride anlaşılacağı gibi—sistemin diktatörlüğüdür; mondiyalistlerin, masonların, kısacası neoliberallerin, Soros’un yarattığı sistemin.

Şimdi başka, daha ilginç alıntılara geçiyoruz.

Faşizm bizi, millî faktöre başvurarak toplumdaki sınıf karşıtlığını aşmaya çalışan bir ideoloji olarak, manevi idealist yönüyle ilgilendirir. Faşist üsluptan ayrılmaz olan, neredeyse tarikatvari, şövalyevari kahramanlık, özveri fikirleri de bize sempatik gelir.

Öte yandan, herkesi yatıştırmak için olsa gerek, bir çekince koyuyor:

Tarihsel İtalyan faşizmine ve Alman nasyonal sosyalizmine şu ya da bu ölçüde özgü olan totaliter, baskıcı, şoven yönler bizim için tamamen kabul edilemez. Rus millî ruhunun varlığından ve kudretinden, Rusya’nın sınırsız ve hayat verici kuvvesinden mutlak surette eminiz. Rus olduğumuz için doğal olarak Ortodoks Hristiyanız. Rus diyarı, vaktiyle Hristiyanlığı kabul ederek yalnızca insanlarını değil, fantastik, çılgın, fırtınalı ve derunî unsurlarını da vaftiz etti. Ortodoksluk yalnızca Hristiyan geleneğinin dallarından biri değildir; Hristiyanlığın gizemli, tefekkürî, metafizik çekirdeği, onun son sırrıdır. Ortodoksluk, Avrasya’nın kuzey ruhudur. O, kutsal ve Tanrı’yı taşıyan topraklarımızın nabzı ve anlamıdır. Rus geleceği ancak Ortodoks olursa Rus olacaktır, ama Ortodoksluğumuzun kendisi bugün diriltilmeye, saf ve zamanüstü biçimine döndürülmeye muhtaçtır. Ortodoksluk bizim için bir cevap ve teselliden çok, bir soru ve çetin bir yol, bir arayış, noetik duanın, Hristiyan Rus düzen kuruculuğunun bir zamanlar yitirilmiş ilksel saydamlığına zor ve ıstıraplı bir dönüştür.

Bunlar çok ilginç sözler; bana Yunanistan’daki Altın Şafak hareketinin söylediklerini fazlasıyla hatırlattı—orası da pek Ortodoks bir ülke, devlet, Tanrı’yı taşıyan—ve oradaki faşistler şimdi, ki bu arada Dugin’in iş ortakları ve onun sık sık pek sıcak ifadelerle andığı, hiçbir zaman inkâr etmediği büyük dostlarıdır, şimdi birçoğu hapislerde yatıyor, çünkü neoliberal mondiyalist diktatörlüğün artık onlara lüzumu yok. Yine de onlar da, aslında köken olarak Helen ve pagan olduklarını, Ortodoksluğun ise kendileri için çok elverişli bir kabuk, çok elverişli bir kalıp olduğunu, onu da kendi yeni, işte böyle kuzey ışıklı içerikleriyle doldurduklarını anlatmayı çok severlerdi.

Dugin devamında şu fikre varıyor: işte bu içeriği aktive etmek için bize muhafazakâr devrim gerekiyor.

Peki bu muhafazakâr devrim ne şekilde yapılabilirdi?

Bunu bize Elementı dergisinin bir sonraki sayfasında Jean-François Thiriart diye biri anlatacak. Kim olduğunu, nasıl bir biyografiye sahip olduğunu ve mesela neden Hitler işbirlikçisi olarak yargılandığını zahmetsizce bulursunuz. Gerçi delil yetersizliğinden beraat etti…

Aleksandr Dugin (solda) ve Belçikalı faşist ideolog Jean-François Thiriart (sağda). Moskova, Kızıl Meydan, 1992.

Yani işte bu yoldaş Jean Thiriart, Dugin’in dergisinin sayfalarında bize SSCB’nin Üçüncü Reich’ın mirasçısı olduğunu bildiriyor.

Ve devamında şu fikir sokuşturuluyor.

Avrupa tarihinde SSCB, Almanya’nın kaderini miras aldı. Jeopolitik açıdan Sovyetler Birliği, Üçüncü Reich’ın mirasçısıdır. Doğudan batıya ilerleyerek, Üçüncü Reich’ın batıdan doğuya ilerleyerek beceremediğini yerine getirmekten başka yapacak bir şeyi de kalmıyor….

Thiriart’ın ana fikrine geçelim. Nedir bu fikir? Avrupalı Nazileri, onun tasavvuruna göre baş düşman olan Anglosaksonlar bozguna uğrattı. Ama Anglosaksonlara karşı koyabilecek tek güç Sovyetler Birliği’dir. Sorun yalnızca, Sovyetler Birliği’nin onun gözünde yanlış olması: Marksist, materyalist, komünist ve enternasyonalist. Demek ki onu doğru bir Sovyetler Birliği’ne dönüştürmek gerekir: nasyonal sosyalist bir Sovyetler Birliği’ne…

İşte bu harika derginin neredeyse bütün makaleleri bir tek konuya ayrılmış: Sovyetler Birliği’nin yıkıntıları üzerinde nasyonal-muhafazakâr bir devrim yapma zorunluluğuna. Öyle ki burada Reich’ın yeni bir versiyonu kurulsun, Sovyet olsun ve uzun vadede Anglosaksonların kıçına tekmeyi basabilsin…

Thiriart bu makaleyi yazıyordu, Sovyetler Birliği henüz dağılmamıştı…

Şöyle devam ediyor:

SSCB; Vladivostok’tan Dublin’e ve Reykjavik’e dek uzanan, gerçek anlamda bütünleşik bir Avro-Sovyet imparatorluğu inşa edebildiği takdirde bu uzun soluklu savaşı kazanacaktır. Böylesi bir Avro-Sovyet vatandaşlığının makul ve kabul edilebilir şartları ise şunlar olacaktır: tüm yurttaşların mutlak eşitliği, Avrupa genelinde serbest dolaşım hakkı, ordunun komuta kademelerine erişimde her türlü ayrımcılığın bütünüyle ortadan kaldırılması...

Kısacası, eğer nasyonal sosyalist bir projeye yönelirse başarılı olacaktır—ama bu, Hitler’deki o "yanlış" nasyonal sosyalist proje değil; toplumun en ilerici ve cesur temsilcilerinin bir hiyerarşi, bir dikey yapı, devleti yönetmesi ve onu iyileştirmesi gereken o tarikatı oluşturduğu "doğru" nasyonal sosyalizmdir. Aynı metinde, neredeyse her iki sayfadan birinde, önce Sovyetler Birliği’nin, sonra da yeni demokratik liberal Rusya’nın ihtiyaç duyduğu arındırıcı bir savaş fikri vaaz ediliyor: birincisi kendini toparlamak ve liberalizmin büyüsünü üzerinden silkip atmak, ikincisi de bu tarikat erbabını iktidara getirmek için—ki Dugin ve fikirdaşları da tam olarak onların adına konuşuyor.

SSCB’nin zayıf yanları, işte mesela Thiriart yazıyor: "Ekonomi ve sanayi bürokrasinin dogmatizmiyle felç ediliyor, çarpık, hatta sapkın, bilimle artık hiçbir ortak yanı kalmamış bir materyalizm, miadını doldurmuş komünist fikir, kusurlu anlayışlar—öyle ki bunlarda imparatorluk fikri hiç yok."

Yani imparatorluk fikri yoksa kusurlu anlayış. Şimdi ise Rusyada imparatorluk fikri var…

Tam da burada insanın aklına, Thiriart'ın bu düşüncesini adeta yeniden üreten bazı solcularımız geliyor. Onlara göre Sovyetler Birliği, Batı blokuna karşı yeterince sert davranmamış, askerî gücünü gerektiği gibi ortaya koymamıştı. Oysa "Güneş Yüzlümüz" bugün bunu yapıyormuş…

Bu yoldaşlara küçük bir tarihsel hatırlatmada bulunmak isterim: 1962 yılında ABD'nin burnunun dibindeki Küba'ya füzelerini yerleştiren Sovyetler Birliği'ydi. Buna karşılık, Güneş Yüzlümüz'ün iktidara gelmesinden sonra, 2001 yılında Küba'daki Lourdes elektronik istihbarat merkezinin kapatılmasına karar verildi ve tesis 2002'de söküldü. Üstelik bu karar, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından memnuniyetle karşılandı…

Fakat bu yoldaşların unuttuğu bir başka şey daha var: Sovyetler Birliği'nde kuşaklar boyunca verilen savaş karşıtı eğitim. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın acılarıyla yetişen milyonlarca insan için barış, soyut bir temenniden ibaret değildi. Sovyet toplumunda savaşın hatırası, yalnızca kazanılmış bir zaferin gururuyla değil, aynı zamanda “Bir daha asla savaş olmasın!” düşüncesiyle yaşatılıyordu. Askerî gücün varlığı ile savaşın yüceltilmesi aynı şey değildi.

Ne kadar ilginç insanlar…

Sovyetler Birliği'nin yapmadığını Putin'in yaptığını anlatırken, Sovyetler Birliği'nin gerçekten yaptıklarını unutuyor, onun barış anlayışını ise güçsüzlük olarak yorumluyorlar.

Konumuzdan biraz uzaklaşarak tarihin başka sayfalarında kısa bir yolculuğa çıktık. Ancak bu tarihsel parantezi artık kapatıp yeniden asıl meselemize dönmek lazım. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan Jean-François Thiriart’a dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Alttaki pasaj, Dugin'in Thiriart hakkında düşünceleri:

Thiriart, Marx ve Engels’in öğretisinden tamamen vazgeçmenin aptalca olacağını düşünüyor. Marx ve Engels’in öğretisini tamamen yeniden gözden geçirmek, düşünme aracını ödünç almak, dinleyici kitlesi arayışından, sonra da yöntem arayışından kaynaklanan bütün tavizleri bir kenara atmak gerekir. Thiriart, günümüz komünist düzyazısının ağdalı, uyku verici, sıkıcı hâlinin aksine, Marx ve Engels’in ilk eserlerindeki düşüncenin berraklığı ve zenginliği karşısında hayrete düşmüştü. Savaş değil, barış Sovyetler Birliği’ni yıpratıyor. Özünde Sovyetler Birliği yalnızca savaşmak için hem yaratılmış hem de hazırlanmıştır.

Yunanistan’da, Aleksandr Dugin’in fikirdaşlarınca düzenlenen ve Konstantin Malofeyev tarafından finanse edilen sözde “solcuların” konferansının katılımcılarının röportajlarını ve kamuoyu önündeki konuşmalarını okuduğumda hayrete düştüğüm nokta şu oldu: o zamanlar, Üçüncü Dünya Savaşı’nın yaylım ateşleri henüz Avrupa’da gümbürdemiyorken, bütün bu insanlar savaş kelimesini bir zorunluluk olarak ne kadar sık—gerçekten ne kadar sık—kullanıyorlardı. Üzerimizdeki cürufu tam da savaşın söküp atacağından, toplumu sağaltacağından söz ediyorlardı. Savaş gereklidir: çürümüş Rus elitini temizlemek, bu pörsümüş, bu yağlı, bu amorf sistemi silkip atmak ve gerçek şövalyelerin önünü açmak için—derginin bir sonraki sayısında Dugin’in şöyle adlandırdığı kişilerin: uzun iradeli insanların, bahadırların, samurayların, kşatriyaların…

Üst katlarında savaşçıların, baskıcı güvenlik makinesinin temsilcilerinin bulunduğu hiyerarşik bir toplum inşası fikri vaaz ediliyor. Tüccarlara bu savaşçılara hizmet etme rolü biçilmiş, geri kalan herkese ise onları besleme ve geçindirme hakkı. Ve bütün bunlar bir kılıfa sarılıyor...

Güya komünizmi reddeden ve aynı zamanda kapitalizmi de reddeden Üçüncü Yol doktrininin kılıfına.

Üçüncü Yol nedir? Nedir şu Üçüncü Yol denen şey? Üçüncü Yol, Üçüncü Pozisyon, Üçüncü Alternatif; karşıtlığını vurgulayan milliyetçi bir siyasi ideoloji — bu dümdüz, sıradan bir sözlük maddesi. Güya komünizm ve kapitalizm karşısındaki pozisyonunu vurgulayan. Üçüncü Pozisyon’un taraftarları görünüşte ne sola ne de sağa aittir. Genellikle soyut bir üretkenliğin çıkarlarını savunur, “ayrı ama eşit” ilkesine göre etnik segregasyona ulaşmak için kendilerininkiler dışındaki milliyetçi ayrılıkçılarla ittifaklar ararlar. Ama en önemlisi, Üçüncü Yol, Pozisyon, her zaman hem marksizmi hem de liberalizmi reddetmiş olan faşizmin ilk biçimidir.

Bu ideoloji, milliyetçiliği korporatizmle harmanlar; zira faşizmin omurgasında her daim korporatizm yatar. Dugin’in az önce alıntıladığım o ilk makalede, kendi ideolojilerinin sınıf çelişkilerini sıfırlaması ve silikleştirmesi gerektiğini vurgulaması boşuna değildir. Faşizm tam da bu işlev için vardır—öteden beri, tarih sahnesine çıktığı o ilk andan itibaren.

Hitler hareketine neden “nasyonal sosyalizm” adını vermişti, partisinin adı neden "nasyonal sosyalist"ti? Çünkü komünist fikirlerin Alman işçi sınıfı içindeki yaygınlığına ve gördüğü geniş teveccühe karşı bir denge unsuru dikmek gerekiyordu. Dolayısıyla proleterleri kendi cephelerine çekmek, kendi sendikalarını kurmak zorundaydılar. Mussolini’nin de sendikaları vardı, Hitler’in de.

Gelgelelim yeni sağın kuramcılarının bugün bize yutturmaya çalıştığının aksine, elbette ne birinde ne de ötekinde sosyalizmin zerresi, kokusu bile yoktu. Nitekim bu ideoloji milliyetçiliği korporatizmle birleştirir; solidarizm ve dağıtımcılık—yani o sözde Üçüncü Pozisyon, Üçüncü Yol ya da Üçüncü Alternatif—hem tarihsel hem de çağdaş bütün faşizm türevlerinin atasıdır. Faşizmin daha sert ve açık biçimlerini yaymak zorlaştığında, bu kılıf her defasında yeniden üretilir.

Ve Aleksandr Dugin’in kendi dergisinin sayfasında uğraştığı şey de tam olarak buydu. Ve bütün kamuoyu önündeki konuşmalarında da aynı şeyle uğraştı.

30 yılda hiçbir şey değişmedi ve burada açık açık basılmış olan her şey, bütün bunlar şimdi artık büyük kürsülerden, Rus Halk Konseyi kürsüsü de dahil, eskisi gibi vaaz ediliyor.

Eskiden Dugin iktidara muhalif idiyse, bugün yönetici çevrelere oldukça yakın bir adam oldu.

Devam edelim…

Dugin, daha 2015 yılında yaptığı bir konuşmada, düşüncelerini ana hatlarıyla şöyle ortaya koyuyordu:

Birincisi. Sovyetler Birliği, Rusya’nın başına gelebilecek en kötü şeydir. Sovyetler Birliği’nde anne kültü, dişil ilke hâkimdi. Bize baba kültü gerekli, bize baba yurdu kültü gerekli. Topluma hiyerarşi gerekli. (...) Topluma, tepesinde tüccarların değil savaşçıların olacağı bir hiyerarşi gerekli. Ve bu savaşçıların bugün adını biliyoruz. Ben dördüncü siyaset teorimi Alain de Benoist ile birlikte inşa ettim. Sağ ile sol arasındaki çelişkiyi aşmayı mümkün kılıyor.

Neden solculara bu kadar sık seslendiklerini anlamak çok zor, zira solcuların Dugin’le ve Alain’le fikrî açıdan çok az ortak yanı var. Ama ortaya çıktı ki, işte bu Fransız sağcı filozof, tırnak içinde, Benoist’nın anlayışı—ki o da görünüşte sosyalistlerden gelmişti, ama unutmayalım, Mussolini de sosyalistlerden gelmişti, Strasser de sosyalistlerden gelmişti, daha birçokları da, ki Thiriart da, bu arada, aslen NSDAP’nin aynı hizbinden—işte bu dördüncü siyaset teorisi, milliyetçiliği ve sosyalizmi birleştiren teori, bunun üzerine kurulmuş ve sağ ile sol arasındaki, güya çözülemez çelişkiyi aşmayı mümkün kılıyor.

Bu düşünce çizgisinin temel mantığını, görüşlerini bir araya getirerek şöyle özetleyebiliriz: Tek bir düşmanımız var: Anglosaksonlar. Müttefiklerimiz Fransa’da Ulusal Cephe, Yunanistan’da Altın Şafak, İtalya’da Kuzey Ligi’dir. Bu zeminde küreselciliğe karşı çıkan solcularla ittifak kurmalıyız. Çok ortak noktamız var. Üçüncü Yol’u seçmeliyiz: kapitalizmden uzak, marksizmden uzak. Materyalizm baş düşmanımızdır. Rusya ateşle sağlığa kavuşmalı. Biz katehonuz. Tanrı’nın seçtiği, dünyayı küreselcilik ve çokkültürlülük uçurumundan alıkoyan medeniyet.

İşte tam da bu yüzden Dugin ve de Benoist solcularla temas kurmaya bu kadar hevesle çabalıyor, solcular da onlara seve seve yanaşıyor. Ve ancak sonradan, kendileri de hayretle, bunca zaman faşistlerle muhatap olduklarını fark ediyorlar.

Aleksandr Dugin, Muhafazakâr Devrim - Üçüncü Yol İdeolojilerinin Kısa Tarihi. Burada ne okuyoruz?

Devrim öncesi düzendeki krizli durumu değerlendirmede solcularla benzerlik, bu krizi aşması gereken olumlu yönelimi belirlemede hiçbir şekilde görüş birliği anlamına gelmez. Solcular özgürlük, eşitlik ve kardeşlik tezlerini radikalleştirmeye çalışıyorsa, muhafazakâr devrimciler — muhafazakâr devrim, unutmayalım — tam tersi bir yaklaşımda ısrar eder ve aksine yalnızca devrimden değil, ona yol açan nedenlerin ortaya çıkışından da önce gelen bir düzene dönmeye çalışırlar. Bu anlamda Üçüncü Yol taraftarları bizzat sağcılardan çok daha sağcıdırlar, diye yazıyor Dugin. Ama yine de onları aşırı sağcılarla özdeşleştirmek mümkün değildir, çünkü bir yanda krizli devrim sonrası dünya ile krizli devrim öncesi dünya, öte yanda Geleneklerin ideal, krizsiz, kriz öncesi dünyası arasında giderek büyüyen uçurum, muhafazakârlığı değil, eskiyi muhafaza etmeyi değil, tam da devrimi — topyekûn, her şeyi yenileyen, radikal devrimi — büsbütün kaçınılmaz kılar: solun devriminin tam tersi bir yönü, yani sağın devriminin yönünü.

Faşizm belirtileri var mı yok mu?

Dugin, devam ediyor:

Üçüncü Yol’un parlak öncülleri Almanya’da da vardı, çünkü bizzat Alman ruhunun arketipi ve Almanların jeopolitik konumu onları, Ruslar gibi, böyle bir ideolojiye yatkın kılıyor. Alman Üçüncü Yolu’nun Rus olanıyla paralel olarak geliştiği ve iki akım arasında 19. yüzyılda sıkı bir manevi, entelektüel bağ bulunduğu söylenebilir.

Daha sonra orada nasyonal sosyalizm, Mussolini’nin faşizmi ele alınıyor. Ve bunların eleştirel bir gözle ele alındığını söyleyemem. Övgü dolu bir gözle ele alınıyorlar.

Nasyonal sosyalizm milleti proleterleştirmeye değil, emeği deproleterleştirmeye çalışır. Nasyonal sosyalizm ile enternasyonalist sosyalizm arasındaki mücadele, neredeyse bütün ülkelerin bütün işçi hareketlerinde karşılaştığımız tarihsel bir sabittir.

Kısacası, nasyonal sosyalizmde Dugin için sağlıklı bir çekirdek var. Bu sağlıklı çekirdeği örneklemek için de burada mesela Avrupa Konfederasyonu ve SS’in Planları başlıklı bir yazı yer alıyor. Bu, Avrupa ve Üçüncü Reich adlı kitap üzerine bir eleştiri, inceleme yazısı. Bu yazıdan, Heinrich Himmler’in çevresince geliştirilmiş nasyonal sosyalist projenin, SS projesinin, içinde pek çok olumlu şey barındırdığı anlaşılıyor. Ve her şeyi karalamamak gerektiği.

Sonra, bir sonraki sayfada harika bir makale:

Son Volksführer. 3 Mart 1994'te Malaga, İspanya’da, sürgünde, Avrupa tarihinin son Volksführer’i, uluslararası faşizmin son önderi Belçikalı Léon Degrelle öldü.

İnternete girip Léon Degrelle’in kim olduğunu okursunuz. Burada konuştuğumuz adam için bir otorite ve dava arkadaşı.

Léon Degrelle ve Aleksandr Dugin.

Dugin’in 1997'de yazdığı Sınırsız ve Kızıl Faşizm makalesinden:

Rus toplumunun bugün kabul etmeye hazır ya da neredeyse hazır göründüğü faşizm versiyonlarından biri nasyonal kapitalizmdir, diye akıl yürütüyor Dugin. Yani liberaller döneminde olan şey nasyonal kapitalizmdir. Ama bu yanlış bir faşizm. Ve ona başka bir faşizm karşı konmalıdır: devrimci, isyankâr, romantik ve idealist bir faşizm. Büyük mite ve aşkın fikre seslenen, imkânsız hayali gerçekte cisimleştirmeye, kahramanın ve üstinsanın toplumunu doğurmaya, dünyayı dönüştürmeye ve başkalaştırmaya çalışan bir faşizm. Ekonomik düzeyde ise faşizme daha çok, kişisel, bireysel ekonomik çıkarları milletin iyiliği, adalet ve kardeşlik ilkelerine tabi kılan sosyalist ya da ılımlı sosyalist yöntemler özgüdür. Son olarak, faşist kültür anlayışı hümanist, pek insanca zihniyetin, yani aydınların özünü oluşturan şeyin radikal biçimde reddine karşılık gelir. Faşist, aydından bir tür olarak nefret eder. Onda kılık değiştirmiş bir burjuva, pretansiyonlu bir küçük burjuva, bir geveze ve sorumsuz bir korkak görür. Faşist, hayvanî olanı, üstinsanca olanı ve meleksi olanı aynı anda sever. Soğuğu ve trajediyi sever. Sıcaklığı ve konforu sevmez. Başka bir deyişle, nasyonal kapitalizmin özünü oluşturan her şey faşizmi tiksindirir. Faşizm millî idealizmin egemenliği için mücadele eder, millî kapitalin değil. Ve burjuvaziye, aydınlara karşıdır; onlardan yana ya da onlarla birlikte değil. Faşist coşkuyu Mussolini’nin ünlü sözü tam olarak tanımlar: Ayağa kalk, faşist ve proleter İtalya! Faşist ve proleter — faşizmin yönelimi budur: işçi, kahramanca, savaşçı ve yapıcı, idealist ve fütürist bir ideoloji, bezirgânlara fazladan devlet konforu sağlamakla hiçbir ilgisi olmayan. Faşist devletin, faşist mitin merkezî figürü köylü, işçi, askerdir. En tepede ise, kadere, kozmik entropiye karşı trajik mücadelenin en yüce simgesi olarak, ilahi önder, duçe, führer, üstinsan.

Şimdi de Dugin’in Dördüncü Yol kitabında ortaya koyduğu “dördüncü siyaset teorisi” anlayışına geçelim. Temel önermelerini irdeleyelim ve onları 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında savunduğu fikirlerle karşılaştıralım. Ve o zaman yine ana iddiamıza döneceğiz: hiçbir şey değişmedi. Dugin eski kanaatlerinden vazgeçmedi. Sadece, bir zamanlar muhalefetteki bir adamın vaaz ettiği fikirler bugün Rus burjuvazisi tarafından rağbet görür hâle geldi ve onun çıkarlarına hizmet etmeye pekâlâ elverişli çıktı. Bu anlamda Dugin, mevcut rejimin diğer birçok propagandacısının aksine, görüşlerinde oldukça samimi ve görece tutarlıdır.

Dördüncü Siyaset Teorisi’nin özü şudur: 20. yüzyılın bütün ideolojileri tükenmiştir ve günümüz dünyasını anlamak için yeterli değildir; çünkü hepsi Aydınlanma ve Modern Çağ fikirlerinden doğmuştur ve hepsi de insanlığın çözülmesine, insanın kendinden vazgeçmesine gebe olan postmoderne doğru ilerleyen bir sürecin içinde iş görür. 20. yüzyılda liberalizm bütün rakiplerini yendi ve bu yüzden yalnızca ayakta kalan tek ideoloji olmakla kalmadı, bir yaşam tarzına, bir düşünme tarzına dönüştü; Dugin’in bakış açısına göre bütün Aydınlanma geleneğinin tek mirasçısı da tam olarak liberalizm oldu.

Ona göre liberalizm baş düşman ve şeytanın ta kendisidir, çünkü bireycidir, din karşıtıdır. İlke olarak reddettiği ilerleme ve aydınlanma fikri de liberalizmin bünyesinde doğdu. Dikkat çeken şu ki, liberalizmde özel mülkiyetin ve toplumsal eşitsizliğin meşrulaştırılması Dugin’i rahatsız etmiyor. Onun gözünde liberalizm, Tanrı’dan, geleneklerden ve toplumun ahlaki temellerinden vazgeçtiği için yanlıştır. Yani Dugin liberalizmi, tam da övülebileceği ve hakkının teslim edilebileceği yönlerinden ötürü eleştiriyor.

Marksizm de beklendiği üzere materyalist tarih anlayışı ve formasyonlar teorisi yüzünden ondan nasibini alıyor; teorisyenin bilimsel ve materyalist olan her şeye duyduğu nefret düşünülürse bu aslında son derece anlaşılırdır. Öte yandan şu da gayet anlaşılır bir durumdur: Dugin ve çevresi için asıl büyük tehlike tam da materyalist tarih anlayışıdır; zira idealist laf cambazlıklarının üzerindeki o yapay gizem örtüsünü yırtıp atar ve bütün bu gevezeliğin çıplak sınıfsal özünü ifşa eder.

Dugin, faşizmi ve nasyonal sosyalizmi ırkçılık temelinde eleştirir. Buna karşılık etnosantrizm, önder kültü, demokratik özgürlüklerin tırpanlanması, otokrasi, işçi hareketinin bastırılması ve açık Nazizme varmayan milliyetçilik Dugin’i zerre kadar rahatsız etmiyor. Yani gamalı haçlı bayrak açıp alenen Nazi selamı çaktıysanız, bu kötü. Ama yalnızca güçlü devletten ve “etnos”tan yanaysanız, efendilerle hizmetkârların dayanışmasını vaaz ediyor, bu türden soyut bir amaç uğruna özgürlüklerin boğulmasını savunuyorsanız, o hâlde faşizm o kadar da kötü değil. Dugin’e hatırlatalım: Irkçılık, bütün faşist ideolojilerin zorunlu bir özelliği değildir. Sözgelimi Benito Mussolini’nin klasik İtalyan faşizmi başlangıçta ırksal üstünlük fikri üzerine kurulmamıştı. Kısacası Dugin, faşizmin yalnızca aşırı ırkçı biçimlerini reddediyor.

Dugin, faşizmin yalnızca —bilhassa Hitler’in nasyonal sosyalizmine özgü olan— aşırı ırkçı biçimlerini reddediyor. Buna karşılık faşizmin genel değerler sistemi ona gayet yakın. Yerleşik üç ideolojiye alternatif olarak, Modern Çağ’ın bütün entelektüel geleneğinin karşısına dikilmeyi amaçlayan Dördüncü Siyaset Teorisi’ni öne sürüyor. Bazı çağdaş filozoflar onda tutarlı bir felsefe bulunmadığını iddia ediyor; ancak buna katılmıyorum. Dugin’in felsefesi, bütün bulanıklığına, eklektizmine ve konuşmalarında zaman zaman taşan o düpedüz saçmalık seline rağmen, temel ekseninde son derece tutarlıdır: toplumsal ilerlemeyi, materyalizmi, Modern Çağ ve Aydınlanma geleneklerini toptan reddetme noktasında. Özünde bu öğreti, Orta Çağ’a dönüş çağrısı yapıyor. Dördüncü Siyaset Teorisi’ni şu temel tezlerle özetlemek mümkün: Modern Çağ felsefe geleneğinin reddi, Aydınlanma ve ilerleme karşıtlığı, materyalizme ve bilime duyulan nefret, koyu idealizm, gelenekselcilik, manevi eşitsizlik ön kabulü, medeniyetçi yaklaşım, jeopolitik, çok kutuplu dünya, Avrasyacılık ve savaş övgüsü.

Acı çekin bizimle, ölün bizimle, öldürün bizimle, şarkı söyleyin bizimle, yürüyün bizimle, kaybolun bizde, gömülün bizimle birlikte, oruç tutun bizimle, yüzüstü yere kapanın bizimle, yitip gidin bizimle, sevin bizimle, nefret edin bizimle, bizimle dirilmek için, Rus Paskalyası’na, Mesih’in büyük Paskalyası’na girmek için.

Bu maddelerden bazılarını biraz daha ayrıntılı irdeleyelim.

Modern Çağ ve Aydınlanma felsefe geleneğinin reddi, Dugin’in dördüncü siyaset teorisinin temel çıkış noktasıdır. Materyalizme, bilimlere, rasyonel düşünceye, özgür düşünceye, hak eşitliğine, toplumsal ilerleme fikrine duyulan nefret de buradan kaynaklanır. Dugin konuşmalarından birinde Modern Çağ felsefesini aristokratların balosuna dalan cahil bir mujiğe benzetiyor. Bu örnek, onun emekçi halka duyduğu sınıfsal küçümsemeyi ve düşüncesinin elitizmini zaten ele veriyor.

Marjinallik, sapkınlık sayılan, Yunan toplumunda başından beri var olan ama genellikle orada kenarda bir konumda duran o materyalizm, atomculuk çizgisi birden fırlıyor, ön sahneye çıkıyor ve son derece kaba bir biçimde — eh, materyalizme yaraşır şekilde —, son derece küstahça, tam teşekküllü, ruhani Platoncu-Aristotelesçi felsefenin yücelik ve incelik ilkeleri açısından son derece inandırıcılıktan uzak bir biçimde bütün bunları yerle bir etmeye başlıyor. Yani insanda öyle bir izlenim uyanıyor ki, sanki böyle bir avamı, böyle sarhoş, kaba bir köylü herifi efendilerin balosuna sokmuşlar. Daldı içeri; herkes ağırbaşlı, güzel figürler yapıyor, kavalyeleri dansa davet ediyor, her şey vakur, ağırbaşlı, zarif, gülümsemelerle; birden sarhoş bir dangalak Komarinskaya’yı tepine tepine oynamaya başlıyor, hani biraz kaba ayrıntılarla, vücudunun çeşitli yerlerini sergileyerek. Bu bir rezalet.

Gerçekten de ayak takımının efendilerin balolarına dalması yakışık almaz. Ayak takımı haddini bilmeli, efendilerin menfaati için ter dökmeli, işten arta kalan zamanında da Çara dua etmeli. Böylesi satırlar, Dugin’in elitist tavrını ve sıradan halkı nasıl hor gördüğünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Belki birileri çıkıp şunu soracaktır: Toplumsal ilerleme fikrini reddetmenin nesi kötü? Temellerini Aydınlanma filozofu Condorcet’nin attığı; çağın ilerici düşüncesinde, klasik Alman felsefesinde ve nihayetinde Marksizmde olgunlaştırılan toplumsal ilerleme fikri, toplumun daha kusurlu bir evreden daha yetkin bir düzeye doğru evriminin ölçütlerini belirlemeye çalışıyordu. Bu yaklaşım, farklı toplum tiplerini kıyaslamaya ve toplumsal ilişkilerin —her bireyin çok yönlü gelişme potansiyelini açığa çıkarması ve çeşitli yabancılaşma biçimlerinden kurtulması bakımından— nasıl dönüştüğünü gözlemlemeye imkân tanıyordu. Ondan vazgeçmek, gelişmişlik ile geri kalmışlık arasındaki ölçütlerin bulanıklaşmasına yol açar.

Bu mantıkla bakıldığında her türlü geri kalmışlık ve arkaiklik, “medeniyete özgü bir nitelik” diye kolayca yutturulabilir. Sözgelimi yollarımız kötü değilmiş de sadece kendilerine has Rus yollarıymış. Otomotiv sanayimiz kötü değilmiş de bizim kendimize özgü bir yolumuz varmış; zaten otomobillere de öyle pek ihtiyacımız yokmuş. Bu arada Dugin, Telegram kanalında perişan durumdaki Rus otomotiv sanayisi üzerine ahkâm keserken işi aşağı yukarı tam da böyle bir hezeyana kadar vardırdı.

Galiba otomotiv sanayiimizdeki sorunun ne olduğunu anlamaya başlıyorum. Bu fikre beni Alain de Benoist’nın binek otomobillerine yönelttiği eleştiri götürdü. Bu taşıt saf bireyciliği cisimleştirir. Bu, metafizik bir olgudur. Rusya uzay gemileri, kamyonlar, traktörler, otobüsler, biçerdöverler, vinçler ve oreşnikler yapabiliyor, ama bireysel binek taşıtı çıtasını aşamıyor. Anlaşılan, mesele yalnızca Rusya’nın yapamaması değil. Rusya istemiyor. Ve bizi böyle sapkınlıklara zorlamaya gerek yok. Otobüslerle ve biçerdöverlerle gideriz. Tanklarla da gidebiliriz.

Bu mantık tek başına çok şey anlatıyor. Dugin, Rus otomotiv sanayisinin sefaletini dürüstçe kabullenip sektörü düzlüğe çıkaracak çözümler önermek şöyle dursun, buna yönelik en ufak bir çaba dahi göstermiyor. Aksine geri kalmışlığı basbayağı meşrulaştırıyor, hatta onu neredeyse gurur duyulması gereken bir meziyet mertebesine yükseltiyor. Üstelik Dugin ve takipçilerinde bu tutum her alanda kendini gösteriyor. Otomotiv sanayisinin içler acısı hâli, “özel yol” safsatasının ve ilerleme karşıtlığının neye yol açtığını gösteren sayısız örnekten yalnızca biri. Materyalizm ile bilimsel dünya görüşünün reddi ve mitolojik bilince dönüş çağrısı ise bu felsefenin bir diğer yüzü. Dugin bilimi yalnızca reddetmekle kalmıyor, ondan düpedüz nefret ediyor; öyle ki Isaac Newton’un, Francis Bacon’ın ve Galileo Galilei’nin Engizisyon ateşinde yakılmamış olmalarına bile hayıflanıyor.

Beş yüzyıl boyunca bilim nihilizmin, dizginlerinden boşanmış tekniğin uygarlığını yarattı; orada madde hakikatin koşulsuz ölçütü oldu, rakamların yasası ise mutlaklaştırıldı. Evrenin merkezinde Dünya’nın mı yoksa Güneş’in mi olduğu o kadar da önemli değil. Güneş’i merkeze daha Antik Yunan’da Pisagorcular koyuyordu, ama bu nasıl bir Güneş’ti? Bu ruhun, aklın güneşiydi, Rab’bin gözüydü; maddi, kızgın, magma tüküren ölü bir cisim değil. Galileo Galilei’nin, Isaac Newton’ın, Francis Bacon’ın ve avenelerinin suçu buydu. Bütün bu pisliklerin vaktinde Kutsal Engizisyon’un mübarek ateşlerinde yakılmamış olmasına içtenlikle üzülüyorum. Bilim Tanrı’yı öldürdü. Modernin titanları ilahi göklerin hükümranlığını devirdi.

Bunu söyleyen kişi bir doktora ve iki bilim doktorası unvanıyla donanmış, birkaç yıl boyunca Moskova Devlet Üniversitesi’nde sosyoloji kürsü başkanlığı yapmış ve bugün fikirlerini iktidara yakın çevrelerde hararetle yayan bir adam. Gerçi hakkını yemeyelim, Dugin bütün bilimleri toptan reddetmiyor; ona göre semavi ve ilahi bilimler gayet makbul. Evet, evet, yanlış duymadınız: Doktora ve çifte bilim doktorası unvanı taşıyan bir adam, semavi bilimlerden gayet ciddi biçimde söz ediyor. Doğru bilim dediğin bir anlamda semavi olmalı. Zira bu, dünyada olan bitenin değil, ilahi takdirin ve olması gerekenin bilimidir; çünkü bu dünya düşmüştür ve karanlıkta kaynaşan bütün o mahlukat burada barınır. Hakikatin gerçekte nasıl olduğunu kavramadan kalkıp yalnızca onları incelemek yanlıştır. Yani bize ilahi takdire dayalı, providansiyel bir bilim ya da göklerin bilimi gerek.

Meseleyi anladınız mı? Bilim; gerçek —Dugin’in tabiriyle “düşmüş”— maddi dünyayı incelememeli, ilahi takdirle ve olması gerekenle meşgul olmalıymış. Evet, böyle bir semavi bilimle pek çok yol alırız doğrusu!

Peki Dugin bizi nereye çağırıyor? Geriye: gelenekselciliğe, teolojiye, mite — kısacası irrasyonel düşüncenin bilim öncesi biçimlerine.

Yalnızca inancın yüce, akıl üstü simgeleri değil, kültlerin, ayinlerin ve efsanelerin önceki aşamalarda teologları rahatsız eden irrasyonel yönleri de yeniden baş tacı edilebilir. İlerlemeyi modernite çağına özgü bir fikir olarak bir kenara atarsak — ki o çağ, gördüğümüz gibi, sona erdi — o zaman kadim olan her şey, sırf kadim olduğu için bizim için değer ve inandırıcılık kazanır. Kadim demek iyi demektir ve ne kadar kadimse o kadar iyidir. En kadim yaratı cennettir. Dördüncü siyaset teorisinin taşıyıcıları, cennetin gelecekte yeniden kazanılmasına yönelmelidir.

Kısacası: bilimin canı cehenneme, materyalizmin canı cehenneme, Modern Çağ fikirlerinin canı cehenneme, ileri, daha doğrusu geri, kadim çağlara, cenneti yeniden kazanmaya! Ama bu arada, daha da ileri gitmek gerek. Uzuvların kesilmesi ve taşlama biçimindeki cezalar, kölelik, serflik de kadim yaratılardır. Daha da derine, daha da eskiye kazarsak yamyamlığa bile varabiliriz.

Avrasyacılık düşüncesi ile tarihe medeniyetçi yaklaşım, Dugin’in toplumu çözümlemedeki başlıca yöntemsel ilkelerindendir. Bu perspektiften bakıldığında Rusya; ikiyüzlü Batı dünyasına meydan okuyabilecek, dahası okuması gereken ve elbette kendi “özel yolundan” yürüyen bir medeniyet devleti olarak tasavvur edilir.

Dördüncü Siyaset Teorisi’nin bir diğer ayağı ise deniz uygarlığı ile kara uygarlığı arasındaki karşıtlık kurgusuna dayanan jeopolitiktir. Dugin, bu karşıtlığın neden doğduğunu —hatta gerçekte böyle bir şeyin var olup olmadığını— son derece muğlak ifadelerle geçiştiriyor.

Böyle gelmiş, böyle gider; bu bir aksiyomdur. Peki ama neden? Kim bilir be neden! Aslında son derece kullanışlı bir kurgu bu; zira somut emperyalist çelişkileri ve çıkarları, deniz uygarlığı ile kara uygarlığı arasındaki ezeli mücadele dogmasının arkasına gizliyor.

Dördüncü siyaset teorisinin gelecek tasavvuru…

Peki Dugin’de eşitlik meseleleri nasıl? Belki de bütün bu karanlıkçılık yalnızca dünya görüşüyle ilgilidir de siyasal alanda Dugin pekâlâ da kapitalizme ve özel mülkiyete karşıdır. Ve burada Dugin’e göre geleceğin güzel Rusyası tasavvuruna iyice yaklaşıyoruz. Örneğin gerçekten de özel mülkiyetin reddini bulabiliriz, ama Dugin bunun yerine, doğrusu, emekçilerin iktidarını değil, filozofların iktidarını öneriyor. Dugin, daha Platon’un Devlet diyaloğunda betimlenmiş olan kastlara dayalı bir toplum sistemine çağırıyor.

Özel mülkiyetin kaldırılması, burjuvazinin bastırılması ve yok edilmesi, ekonominin yönetici manevi aristokrasinin elinde olması.

Benzer bir düşünce Dugin’in eserinin başka bir yerinde de araya sızıyor.

Demokrasi yok; demos, oligarşi ve tiranlık gibi bir kötülüktür; hiçbir parti yok; Roma’daki gibi monarşi, aristokrasi ve politeia ittifakı; siyasal Aristotelesçilik ve Platonculuk.

Ve son olarak:

Maddi eşitlik, manevi eşitsizlik, ruhun hiyerarşisi, tiarşi, teliarşi, Platoncu kastlar.

Kısacası Dugin, iktidarı kapitalistlerin elinden alıp toplumun geri kalanının nasıl yaşayacağını tayin edecek bir tür manevi aristokrasiye devretmeyi öneriyor. Ortada tek bir soru var: Maneviyat ve aristokratlık derecesini kim belirleyecek? Bana kalırsa, büyük sermayenin egemenliği koşullarında bunu yine sermayenin bizzat kendisi belirleyecek — tıpkı bugün yaptığı gibi. Dördüncü Siyaset Teorisi’nin ana öznesine geçtiğimizde de ölçütlerdeki aynı belirsizlikle yüzleşiyoruz. Dugin’e göre liberalizmde temel özne birey, marksizmde sınıf, faşizmde devletse, Dördüncü Siyaset Teorisi’nde bu özne Dasein’dır.

Elbette Dasein Dugin’in kendi icadı değil; kavramı doğrudan Heidegger felsefesinden devşirmiş. Zaten kendi içinde hayli muğlak ve soyut bir kavram bu. İyice basitleştirmek gerekirse, Dasein burada-varlık (mevcut varlık) anlamına gelir.

Hemen bir soru doğuyor: peki bu dördüncü siyaset teorisinin öznesi kim olacak? Kime hitap ediyor? Neden? Çünkü liberalizmde özne bireydir, komünizmde sınıf, Üçüncü Yol ideolojisinde ise ya İtalyan faşizminde olduğu gibi devlet, ya da Hitler’in nasyonal sosyalizminde olduğu gibi ırk. Buna göre dördüncü siyaset teorisi hemen cevap veriyor: birey değil — birey üstü çiziliyor; sınıf değil — sınıf üstü çiziliyor; ne ırk ne de ulus devlet — ırk ve ulus devlet üstü çiziliyor. Bunların hiçbiri bu dördüncü siyaset teorisinin öznesi değildir. Peki, alanı boşalttık, e kim o halde? Birisi olmalı, ya da bir şey olmalı. Mesela hiçlik olamaz. Ben şöyle bir cevap önerdim: bu Dasein’dır. Dasein, Heidegger’in bir kategorisidir; ne birey, ne kolektif, ne sınıf, ne devlet, ne de ırktır. Ki Dasein, dünyada belli bir mevcudiyettir, dünyada çok özgül bir mevcudiyettir, henüz kimin mevcudiyeti olduğunu bilmeyen. Yani bu, insan varoluşunun köküdür.

Bu tür soyut akıl yürütmeler, Dasein kavramının altına her şeyi ve herkesi saklamaya, böylece en azgın faşizmi, azınlığın en azgın diktatörlüğünü haklı çıkarmaya imkân tanır. Ve bu, Dugin’in devlet ve vatandaş ile devlet arasındaki ilişki hakkında yazdıklarını okumaya başladığınızda açıkça ortaya çıkıyor.

Prens, siyasal Dasein’ın azami ifadesidir. Onda Dasein en yüksek gerilimle varolur. Prensin Dasein’ı, siyasal toplumun herhangi bir üyesinin Dasein’ından farklı bir şey değildir. Bu, aynı Dasein’dır, ama farklı yoğunluk derecelerinde. Sıradan insan, siyasal olarak varolurken varoluşunu dolayımlar, nihai kararı Prens figürüne havale ederek. Yalnızca Prens hiçlikle doğrudan ve tam olarak, dolaysızca karşılaşır.

İşte size Dasein. Yani ortada apaçık bir durum var: Heidegger felsefesinden alınma Dasein denen anlaşılmaz, soyut bir terim kılığında bize iktidarın kutsallaştırılmasını sokuşturuyorlar. Buradan hareketle iktidar, Dugin’e göre değiştirilemez olmalı, seçimle de belirlenmemeli. İktidar her zaman haklıdır; vatandaş ancak sevgili patronlarımız uğruna kayıtsız şartsız canını vermeye hazır olan kişidir. İktidarın toplum tarafından denetlenebilirliğinden, değişebilirliğinden, devletin insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almasından söz bile edilmiyor. Bu arada konu Putin’e gelmişken: Dugin ilginç bir diyalektik yoruma başvuruyor. Bir Ay (lunar) Putin var, bir de Güneş (solar) Putin var. Ay Putin, liberal olan, Batı dünyasına yönelen Putin’dir. Güneş Putin ise savaşlar başlatan ve beşinci kolu ezen, güçlü devlet yanlısı Putin’dir. Vatansever Putin.

Ben de bir filozof olarak katıyorum. Yalnız ben değilim, herkesin kendi yolu var. Ben işte böyle bir Putin’i kendi felsefi modelim çerçevesinde kurguladım. Ve işte bu, kralın ikinci bedeni, işte bu tarihsel Putin, o tam da — çoktandır fark ettim ki — o, elbette, öncekine kıyasla, bu düpedüz yüzde yüze karşı sıfır. Bu, saf yenilgiye karşı saf zafer, saf eksiye karşı saf artı. Ama bu saf artı nasıl gerçekleşiyor? Neden yana doğru birtakım adımlar atıyor? Neden birdenbire duruyor, hayırla başlıyor, sonra bir şekilde bir tür mola veriyor? Neden? Bunu neyle açıklamalı, elbette bilmiyorum. Ve bu beni ilgilendirmiyor. Ben sadece şunu görüyorum. Bu imgede — imgeden söz ediyorum, kralın ikinci bedeninden söz ediyorum — bir mücadele varmış gibi bir his var. Bir mücadele sürüyor. İki ilke arasında bir mücadele sürüyor. Ben onları itibari olarak Güneş ve Ay diye adlandırdım.

Kısacası, anladığınız gibi, asıl mesele sınıf mücadelesinde ya da toplumsal gelişmenin eğilimlerinde değil, şu anda elimizde nasıl bir Putin olduğunda: lunar mı, yoksa Güneş mi? Ve görev de tam olarak Güneş Putin’imizi desteklemekten ibaret.

Harika bir felsefe! En önemlisi de canım patronlarımıza desteği haklı çıkarmak için kullanışlı.

Dugin’e göre parlamento filozof yöneticilerden ya da ölüm mahkûmlarından oluşmalı.

Yasalar bir sınır durumunda kabul edilmelidir: ya bir bilgeler kurulu tarafından ya da ölüme mahkûm edilmiş ya da ordaliden geçmeye hazırlanan kişilerin nitelik bakımından yetkin gruplarınca. Yasama işlemini kişinin kendi doğrudan ve gayet somut sonunun, ölümünün, idamının, helakinin ufkuyla ilişkilendirmeye hazır olmamak, yasayı varoluşsal içerikten, her türlü sahicilikten ve anlamdan yoksun bırakır.

Dugin’e göre referandum yalnızca istişari nitelikte olmalı, vatandaşlığın derecesi ise yönetenlerin uğruna ve onların emriyle savaşta ölmeye hazır olmakla ölçülür.

Tam teşekküllü vatandaş, ona en azından bir ölçüde dolaysızca bağlı olmasıyla, örneğin devlet, Prens, Dasein adına ölmeye ya da öldürmeye hazır olmasıyla tanımlanır. Devletin düşmanlarıyla savaşta vatandaş dolaysızca vatandaş olur; Vatan uğruna ölüm ufkuyla hiçbir teması olmayan, yani hiçlikle yüz yüze çatışma hattından tamamen kopmuş olan kişi hiç vatandaş sayılmaz. Bu yüzden vatandaşlığın ölçüsü, siyasal olanın yapısı içinde ölüme yakınlıktır. Varlığın bekçileri olanlar, ölüm unsuruyla sürekli ve değişmez biçimde muhataptırlar. Onlar vatandaşlığın en yüksek cisimleşmesidir ve yöneticiler sınıfını oluştururlar.

Kısacası, Duginceden insan diline tercüme edersek: Savaşta devletin emriyle ve devlet adına, o savaşın amaçlarını zerre sorgulamadan öldürmeye ve ölmeye hazırsan, vatandaşsın. Gördüğümüz üzere, devletin emirlerini sorgulamak gibi bir seçenek söz konusu bile değil. Buna karşılık Dugin’e göre bizde “en vatandaş” olan kesim, yönetici sınıfın temsilcileridir. Ne de olsa ölüm âlemiyle herkesten daha sık hemhâl olanlar onlarmış! İyi de nasıl oluyor bu? Siperlerde ekseriyetle kimlerin savaştığına bakacak olursak, bunların sıradan emekçiler olduğunu görürüz; bürokrat ve oligark efendiler ise siperlerde değil, olsa olsa ziyafetlerde ve her türden sosyete partisinde boy gösterir. Neyse, geçelim…

Anlaşılan, bunu da bir aksiyom niyetine kabul etmemiz bekleniyor: Efendiler her daim daha fazla risk alır, zaten bu yüzden efendidirler. Hâliyle bey de daima ve her koşulda bütün o ayak takımından “daha vatandaş”tır.

İşte tam da burada, ilk bakışta fark edilmesi zor olan bir kavram değişikliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dugin'in anlattıklarına bakılırsa devlete itaat etmek, yöneticilerin emirlerine sorgusuz sualsiz boyun eğmek, gerektiğinde onların uğruna ölmek ve öldürmek, vatandaşlığın ve vatanseverliğin en yüksek ölçütü hâline geliyor. Böylece vatan sevgisi önce devlet sevgisine, ardından devleti yönetenlere duyulan kayıtsız şartsız sadakate dönüştürülüyor. Bu mantığın kaçınılmaz sonucu da ortada: Yöneticilere karşı çıkan herkes kolaylıkla vatan haini, hatta halk düşmanı ilan edilebilir.

Fakat bu durumda insanın aklına ister istemez bir soru geliyor: Peki, Rusya'yı gerçekten seven insanlara ne yapacağız? Dekabristleri nereye koyacağız? Çarlık düzenine karşı mücadele eden Çernişevski'yi nasıl değerlendireceğiz? Ya Puşkin? Rusya'nın uykusundan uyanacağına ve otokrasinin yıkıntıları üzerinde yeni bir hayatın doğacağına inanan Puşkin, vatanını sevmiyor muydu? Onun bu yönünü bir kenara bırakıp yalnızca bugünün yöneticilerinin işine gelen dizelerini mi hatırlayacağız? Lenin'e gelince, onun hakkında ne demeli? Büyük Rusların Ulusal Gururu Üzerine başlıklı makalesinde kendi dilini ve vatanını sevdiğini açıkça söyleyen Lenin, tam da bu sevgi nedeniyle Çarlığın başka halkları ezmesine karşı mücadele ediyordu.

Bu anlayışın sonuçlarını, günümüz Rusya'sında geçmişin devrimci ve muhalif şahsiyetlerine yönelik söylemlerde de görebiliyoruz. Örneğin 2025 yılında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko, Dekabristleri “yabancı etkinin öznesi” olarak nitelendirdi ve onların ayaklanmasını ilerici değil, gerici bir hareket olarak değerlendirdi. Lenin'e gelince, onun bugünkü Rusya'nın resmî tarih anlatısında nasıl değerlendirildiğini ayrıca açıklamaya gerek yok sanırım.

Savaş ve militarizm güzellemesi olmasa Dugin, Dugin olmazdı. Bakın şöyle yazıyor:

Düşman ülkene saldırdığında ya da ülken düşmana saldırdığında —ki bu özünde aynı şeydir— ortada tek bir vazife vardır: kanının son damlasına kadar savaşmak. Peki bu esnada düşmandan nefret etmek ve onda yalnızca yok edilmesi gereken bir cehennem görmek gerekir mi? Çoğunluk için gerekir; yoksa çoğunluğun öldürmek ve ölmek için yeterli motivasyonu olmaz.

Görüldüğü gibi, savaşın ne uğruna yürütüldüğünü, onu kimin başlattığını, kimin çıkarına olduğunu düşünmek gerekmiyor; gereksiz sorular sormadan emirle savaşmak ve düşmandan, düşman olduğu için nefret etmek gerekiyor. Ama böyle bir mantık, sermayenin başlattığı her türlü emperyalist boğazlaşmanın haklı çıkarılmasından başka bir şey değildir. Dahası, bütün ülkeler böyle bir savaş felsefesini benimserse, dünya kıyameti düpedüz kaçınılmaz olur…

Dugin’in, daha önce söylediğimiz gibi, icra direktörü olarak çalıştığı Tsargrad Enstitüsü’nün kurucusu Malofeyev’in Petersburg Ekonomi Forumu’nda nükleer savaş senaryosunu olumlu diye nitelemesine şaşırmalı mı?

Böyle insanların Batı'daki propaganda görevlilerine nasıl bulunmaz bir fırsat sunduğunu da hesaba katmak gerekiyor. Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne karşı propaganda yürütenler türlü çarpıtmalara ve uydurmalara başvuruyordu; bugün ise en azından bu konuda böyle zahmetlere girmelerine bile gerek kalmıyor.Milyarderler, siyasal ideologlar ve iktidara yakın çevrelerin temsilcileri bizzat kameraların karşısına geçiyor; nükleer silah kullanımının olumlu bir gelecek senaryosunun parçası olabileceğini anlatıyorlar. Batılı propagandacılara düşen tek iş, bu konuşmaların kayıtlarını göstermek ve şöyle demek: Bakın, karşı karşıya olduğumuz insanlar bunlar. Doğrusu, onların işini bundan daha fazla kolaylaştırmak pek mümkün olmasa gerek.

İlerlemenin tutarlı bir karşıtı olarak Dugin, şehirlerin boşaltılmasını gerekli görüyor. Üstelik söylediklerine bakılırsa, söz konusu olan ekonominin dengeli gelişmesi ve Rusya’nın yarısının Moskova’da yaşayıp çalıştığı durumun aşılması değil, şehirlerin köylere boşaltılmasıdır.

Bu, toprakta yaşama biçimidir. Yani bu, şehirlerden büyük bir çıkış, neredeyse dinî bir çıkış, tıpkı Yahudilerin Mısır’dan çıkışı ya da Babil esaretinden dönüş gibi. İnsanların toprağa dönüşü. Peki bu toprak nasıl bir toprak? Bunlar devasa arazilere, çiçek açmış bahçelere sahip yerleşimler. Ve insanların soylu bir emekle uğraştığı bu kırsal yerleşimler, orada tiyatroların, kütüphanelerin görkemli binası yükseliyor. Orada insanlar kadim ve çağdaş felsefe öğretiyor. Orada kültür ve sanat serpilip gelişiyor. Şehir ise, bütün o Sobyanin işi yeni yapıların sarmaşıkla kaplı, çoktan bir tür kadim harabelere, neo-kadim harabelere dönüşmüş yıkıntılarıyla kaplı şehir, oraya gezilere götürüyorlar, diyorlar ki, bilirsiniz, insanlar hakikati bilmediği ve Rus insanının ancak toprakta yaşayabileceğini bilmediği zamanlar, o bu dar kutularda yaşıyor ve buna hayat dendiğini sanıyordu, oysa bu düpedüz sürünmekti.

Dugin internetin tamamen kısıtlanmasında ve özel hizmetler karşılığında porsiyon porsiyon dağıtılmasında bir sorun görmüyor.

Bana öyle geliyor ki, mesela iyi hâl karşılığında porsiyon porsiyon verilebilir. Yani interneti kullanmayı öğrenmek gerekiyor. İnternet için, şey, ona yetişecek kadar büyümek gerekiyor, onu hak etmek gerekiyor.

Merak ediyorum, internet porsiyonlarını kim ve hangi ilkeye göre dağıtacak? Örneğin, internet porsiyonumu hak edip etmediğime ya da böylesine ciddi bir ödüle erişmek için daha biraz büyümem mi gerektiğine kim karar verecek? Açıktır ki kapitalizm koşullarında bunu devletle sıkı sıkıya kaynaşmış büyük kapitalistler yapacaktır. İnterneti kime verecekleri, kimi de kesime, savaşta ölmeye yollayacakları konusunda dar sınıfsal çıkarlarına göre karar verecek olanlar da onlardır.

Toparlamak gerekirse, Dugin’in sayısız felsefemsi söz cambazlığının ardında bir yandan özgürlüğe, bilime, materyalizme, aydınlanmaya duyulan nefret, öte yandan da militarist bir otokrasi çağrısı görünüyor. Esasen karşı karşıya olduğumuz şey, dördüncü yol teorisi kılıfına sokularak gizlice sokuşturulan, hepimizin çok iyi tanıdığı o aynı üçüncü yoldur — faşizmdir.

Ve biliyor musunuz, insanın zihnine ister istemez şöyle bir düşünce sızıyor: post-Sovyet yöneticiler, törensel çehreler ve erdemli bir hamasetle "Faşizme geçit yok, faşizm geçemeyecek" diye ilan ettiklerinde; kimi zaman onun yoluna set çekmeye hiç de niyetli olmadıkları, bilakis yalnızca kapı açıklıklarının yeterince geniş çıkmadığını hayıflanarak tespit ettikleri izlenimi uyanıyor.

Dugin’in kendi ideolojik projelerine yakın bir günümüz pratiği olarak İran’ı örnek göstermesine şaşırmaya gerek var mı?

Sosyal adalete ve bütün halkın devlet yönetimine katılımına vurgu yapan İran dinî demokrasisi, dördüncü siyaset teorisine ait siyasal rejimlerin başka ülkelerde de neler olabileceğinin eşsiz bir örneğidir.

Kısacası en temel burjuva demokratik özgürlüklerin dahi var olmadığı; buna karşılık teokrasinin katı tahakkümünün hüküm sürdüğü, halk protestolarının düzenli olarak kanlı biçimde bastırıldığı, dinî dünya görüşü ile Orta Çağ’a özgü geleneksel değerlerin dayatıldığı, ideolojik izolasyonizmin ve milliyetçiliğin hâkim olduğu İran… Çağdaş devletler arasında Dugin’in tasarımına en yakın vücut bulmuş örnek işte budur. Dugin’in hayalindeki o “geleceğin güzel Rusya’sına” hoş geldiniz.

Elbette Dugin'in Rus devleti üzerindeki etkisini ne abartmak ne de küçümsemek gerekir. Kremlin'de alınan her kararın arkasında Dugin'in bulunduğunu düşünmek, bütün bir devletin ve egemen sınıfın siyasetini tek bir kişinin fikirlerine indirgemek olur. Fakat onu siyasal hayatın kıyısında kalmış, siyasal ağırlığı olmayan bir figür olarak göstermek de gerçeklerle bağdaşmaz. Üstelik Ağustos 2022'de kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı da hatırlayalım. The Washington Post gazetesinin Ukraynalı güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlenen bu saldırının asıl hedefi Aleksandr Dugin'di. Elbette bu, Dugin'in Kremlin'de alınan kararları belirlediğinin kanıtı değildir. Ancak yabancı bir istihbarat servisinin onu hedef almış olabileceği gerçeğini de bütünüyle önemsiz bir siyasal figür olduğu iddiasıyla bağdaştırmak kolay değil.

İvan İlyin adına kurulan Yüksek Siyaset Okulu'nu yöneten, televizyon ekranlarından eksik edilmeyen, çeşitli kanallarda görüşleri sürekli ön plana çıkarılan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile iki saatten uzun bir görüşme gerçekleştiren ve Mart 2026'da Rusya Federasyon Konseyi'nde senatörlere devletin ideolojik temelleri üzerine konuşma yapan bir insandan söz ediyoruz.

Üstelik Dugin’in Rusya’daki iktidar çevreleri açısından önemi yalnızca savunduğu fikirlerden ibaret değildir. Batı Avrupa ve Latin Amerika’daki siyasi çevrelerle, özellikle de aşırı sağ hareketlerle kurduğu geniş ilişkiler ağı, onu Rusya’daki bazı nüfuzlu kişiler için kullanışlı bir aracıya dönüştürmüştür. Dugin farklı ülkelerdeki siyasetçiler, yayıncılar ve ideologlar arasında bağlantı kurulmasında rol oynamış; Konstantin Malofeyev’in Katehon ve Tsargrad gibi medya projeleri için yabancı yorumcuların bulunmasına yardımcı olmuştur. Dolayısıyla Dugin’i Kremlin’in bütün kararlarını yönlendiren bir tür gri kardinal olarak görmek ne kadar yanlışsa, onu yalnızca kendi felsefi dünyasında yaşayan, siyasal bakımdan etkisiz bir düşünür saymak da o kadar yanlıştır. Dugin’in işlevlerinden biri, Rusya’daki belirli iktidar ve sermaye çevreleriyle yabancı siyasi aktörler arasında bağlantılar kurmak ve bu ilişkileri sürdürmektir.

Dahası, asıl mesele yalnızca Dugin'in hangi makama erişebildiği değildir. Onun ve İvan İlyin gibi düşünürlerin savunduğu devlet, gelenek, otorite ve tarih anlayışlarının bugün Rusya'daki iktidar çevrelerinde giderek daha fazla karşılık bulmasıdır. Bu düşünceler elbette bütünüyle Dugin'in icadı değildir; kendisi de onları daha eski bir geleneğin içinden devşirmiştir. Ne var ki bir zamanlar siyasal hayatın kenarında savunulan görüşlerin bugün devletin ideolojik yönelimleriyle örtüşmesi üzerinde durulması gereken bir olgudur. Sorun yalnızca Dugin'in iktidarı ne ölçüde etkilediği değil, Rusya'nın egemen sınıfının neden bu tür düşüncelere giderek daha fazla ihtiyaç duyduğudur.

Bir de bugünkü Rus yöneticilerinin Sovyetler Birliği'nde eğitim görmüş ya da devlet kurumlarında çalışmış olmalarını, onların mesleki yeterliliklerinin ve entelektüel birikimlerinin bir tür güvencesi olarak görenler var. Oysa Sovyetler Birliği'nde yetişmiş olmak, insanı kendiliğinden bilgili, yetkin ve eleştirel düşünebilen bir yönetici yapmıyor. Bunun için söz konusu kişilerin açıklamalarına, konuşmalarına ve verdikleri röportajlara biraz dikkatle bakmak yeterli, söylediklerini açıp okuyun, dinleyin; özellikle tarih üzerine yaptıkları açıklamalara ve ileri sürdükleri gerekçelere dikkat edin. Bunları Dugin'in savunduğu düşüncelerle de karşılaştırın. Elbette bütün bunlar Dugin'in sözlerinin birebir tekrarı değildir. Ancak bu söylemler arasındaki düşünsel yakınlığı yalnızca tesadüfle açıklamak da güçtür. O zaman yalnızca Sovyet geçmişlerinden hareketle bu insanların bilgisine, muhakeme yeteneğine ve profesyonelliğine bağlanan umutların ne kadar dayanaksız olabileceğini kendiniz görebilirsiniz. Bir insanın hangi kurumlarda yetiştiğinden çok, bugün ne söylediğine, neyi savunduğuna ve söylediklerini neyle temellendirdiğine bakmak gerekir.

Burada birbiriyle bağlantılı iki eğilim görüyoruz. Bir yandan Dugin'in düşünceleri, Rus kapitalizminin emperyalist emellerine son derece elverişli bir ideolojik zemin sunuyor. Öte yandan, Rusya'nın egemen sınıfının kendisine örnek aldığı tarihsel düzenlerin giderek daha uzak ve karanlık bir geçmişe doğru kaydığını gözlemliyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, yeni egemen sınıf için tarihsel ideal Şubat 1917'ydi: Ekim Devrimi'nin gerçekleşmediği, Rusya'nın burjuva gelişme yolunda ilerlediği bir tarihsel alternatif. Ne var ki aradan geçen yıllarla birlikte bu ideal de giderek daha geriye çekildi. Biz tarihte ileriye doğru yürüdükçe, bu beyefendilerin hayalindeki Rusya ters yönde ilerliyor: önce Ekim'in öncesine, ardından Şubat'ın bile gerisine, Çarlık Rusyası'nın otoriter ve imparatorlukçu geleneklerine doğru. Egemen sınıf kendi meşruiyetini giderek daha uzak bir geçmişte arıyor. Ve görünen o Dugin'in hayalini kurduğu Rusya, belki de sandığımız kadar uzakta değil; hatta bazı yönleriyle çoktan karşımızda duruyor…

Bütün bu tartışmaya ilişkin belki de en yerinde sözlerden biri, ironik biçimde, bizzat Aleksandr Lukaşenko tarafından söylendi. 18 Ekim 2022'de Dugin'le gerçekleştirdiği görüşmede Lukaşenko, geçmişte öğrendiği marksist-leninist felsefeyi hatırlatarak şöyle dedi: “Aradan zaman geçti. Meğer daha iyisini yaratamamışız. Marksizm-Leninizm kötüdür diyorlar. Belki de kötüdür. Ama daha iyisini yaratamadık.”