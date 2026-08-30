Faşist tetikçi Oral Çelik öldü

Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimiyle adı anılan, Bahçelievler Katliamı sanıklarından faşist militan Oral Çelik 67 yaşında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde öldü.

1959’da Malatya’da doğan Oral Çelik, 1970’li yılların sonunda Malatya’da bir dizi cinayet ve bombalama eylemine girişen ülkücü grup içinde yer aldı. 1979’da öğretmen Nazan Yıldırım cinayetine adı karıştı ancak kaçarak izini kaybettirdi. Adı İstanbul’da da gasp, cinayete teşebbüs gibi olaylarla anıldı.

Adını Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimiyle duyurdu. 1982’de hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 1985’te İsviçre’de Abdullah Çatlı ve Mehmet Şener ile birlikte yakalandı. Devlet Bakanı Ahmet Karaevli’nin müdahalesiyle sınır dışı edildi. Bir yıl sonra Fransa’da uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde çıkan Bedri Ateş adında sahte pasaportla üç yıl hapis yattı. Gerçek kimliği ortaya çıkınca İtalya'ya iade edildi ama beraat etti.

1993’te Mehmet Ali Ağca ile birlikte hareket ettiğini kabul etti. Daha sonra kendisini sorgulayan İtalyan savcıya yalan ifade verdiğini söyleyerek bu bağlantıyı reddetti. İsviçre’de uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan yargılandı ve hapis yattı.

Hakkında açılan davalar zamanaşımından düşürülmüştü

Çelik, 1996 yılında tutuklu bulunduğu İtalya'dan Türkiye'ye iade edildi. Hakkında silahlı çete üyesi olmak ve cezaevinden adam kaçırmak suçlarından açılan davalar zamanaşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Oral Çelik, 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 üniversite öğrencisinin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı davasında gıyabi sanık olarak yargılanmış ve delil yetersizliği ile zamanaşımı gerekçeleriyle beraat etmişti. Katliamın planlayıcıları ve uygulayıcıları arasında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı gibi isimler vardı. Haluk Kırcı, yargılamalar sırasında öğrencilerden beşini kendisinin, ikisini ise Abdullah Çatlı'nın öldürdüğünü itiraf etmişti.

Türkiye’ye döndükten sonra 1998’de Malatyaspor başkanlığı yapan Oral Çelik 2002 genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olmuştu.

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