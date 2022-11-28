Fas mağlubiyetinin ardından Belçika'da halk sokaklara indi

Belçika'nın Fas'a 2-0 mağlup olmasının ardından, Brüksel'de halk sokağa çıktı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nda dün oynanan karşılaşmada, Fas Belçika'yı 2-0 yenmişti

Fas mağlubiyetinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklara çıkan halkın, araba ve elektrikli scooterları ateşe verdiği aktarılırken, Belçika polisi çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis birimlerinin yaptığı açıklamada, bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, olayları takip eden bir gazetecinin yaralandığı, polisin kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtildi.

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