Faruk Bildirici’den Güntekin Onay’a: ‘Sözcüsü gibi konuştu…’

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Digitürk’ün sözcüsü” gibi konuşan futbol yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay’ı eleştirdi.

Bildirici, Güntekin Onay’ı eleştirdiği “Futbol yorumcusu patron sözcüsü olabilir mi” başlıklı yazısında “Güntekin Onay, yorumcusu değil, Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü. Ama o aynı zamanda Hürriyet yazarı! Acaba çatıştığında hangi patronunun çıkarını savunacak?” ifadelerini kullandı.