Farplas işçisinin direnişi sürüyor

Dün akşam saatlerinde Türk Metal sendikasının fabrikaya gelmesi sonrasında gerilim yaşanırken, Farplas işçisinin direnişi kaldığı yerden devam ediyor.

Haber Merkezi

Dün akşam fabrikaya gelen Türk Metal sendikasının işçiler üzerinde kafa karıştırmaya yönelik hamleler yaptığı öğrenilmişti. 

Birleşik Metal-İş Sendikası da konuya dair bir açıklama yayımlayarak, “Günlerdir sendika hak mücadelesi için direnen Farplas işçileri patron tarafından fabrika içerisinde zorla sarı sendikaya üyelik için tehdit edilmeye başlanması üzerine gece fabrika önüne giderek baskıları kırmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Farplas işçileri mücadele ve direnişlerine dün kaldıkları yerden devam ediyor.

Öte yandan öğle saatlerinde fabrika önündeki kalabalığın artması bekleniyor.

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