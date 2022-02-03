Farplas işçilerinin fabrika önünde çadır kurması engelleniyor

Birleşik Metal-İş Sendikası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Farplas işçilerinin fabrika önünde gerçekleştirdiği direnişe karşı üst seviyede önlemlerin alındığını ifade etti.
Farplas işçisinin çadır kurmasına da izin verilmediğini açıklayan Birleşik Metal-İş Sendikası paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
‘İşçilerin birliğinden korkuyorlar...’
“Farplas önündeyiz. Yağmur, soğuk bizleri yıldıramaz. Çadır kurmamız engelleniyor, güvenlik tedbirleri üst seviyede.. Korkuyorlar işçilerin birliğinden...”
#Farplas Önündeyiz yağmur soğuk bizleri yıldıramaz.— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 3, 2022
Çadır kurmamız engelleniyor güvenlik tedbirleri üst seviyede... Korkuyorlar işçilerin birliğinden...
#BizKazanacağız
#AtılanİşçilerGeriAlınsın
#Sendikahaktır pic.twitter.com/pdmog9BTbh