Farplas işçilerinin fabrika önünde çadır kurması engelleniyor

Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrika önünde direnen Farplas işçilerinin çadır kurmalarının engellendiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Birleşik Metal-İş Sendikası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Farplas işçilerinin fabrika önünde gerçekleştirdiği direnişe karşı üst seviyede önlemlerin alındığını ifade etti.

Farplas işçisinin çadır kurmasına da izin verilmediğini açıklayan Birleşik Metal-İş Sendikası paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘İşçilerin birliğinden korkuyorlar...’

“Farplas önündeyiz. Yağmur, soğuk bizleri yıldıramaz. Çadır kurmamız engelleniyor, güvenlik tedbirleri üst seviyede.. Korkuyorlar işçilerin birliğinden...”

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