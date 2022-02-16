Farplas işçisi mücadeleye devam edecek

Farplas işçileri, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da katılımıyla yaptıkları basın açıklamasında mücadeleye devam edeceklerini yineledi.

Basın açıklamasında söz alan Genel Başkan Serdaroğlu, “Patronun yaptıklarına göz yumulurken, işçilere saldırılıyor” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

'Bakanlıklar göz yumuyor, talimat veriyor...'

Birleşik Metal-İş’in fabrika içinde örgütlenmesine engel olunmaya çalışıldığını hatırlatan Serdaroğlu şöyle konuştu:

“Güzel sanatlar, büro ya da ilgisi hiç olmayan işkollarına gönderiyorsunuz ve sözde bizim yetkimizi, çoğunluğumuzu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Buna da Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı buna göz yumuyor. Fabrika işçilerini, Birleşik Metal-İş’i yaptıklarına pişman edin diye talimat veriliyor”.

'İşçiye verilen sözler tutulmadı...'

İşçilere verilen sözlerin tutulmadığının altını çizen Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Patron söz vermişti. İşçi atılmayacaktı, fabrikada hiçbir insanın canı yakılmayacaktı. İşçiler cezalandırılmayacaktı. Ne oldu? İnsanlar bir hafta izine gönderildi. Sendikalaşmanın önü kesilmeye çalışıldı”.