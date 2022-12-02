Farah Zeynep Abdullah hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Batman’da yaşamına son veren İpek Er’in geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı uzman çavuş Musa Orhan’a "hakaret" gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah destek vermişti.

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken Ezgi Mola’ya destek mesajı sonrası oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Musa Orhan'ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusunda Farah Zeynep Abdullah'ın gerek sinema sektöründe gerekse sosyal medyada tanınırlığı yüksek bir kişi olduğu vurgulanıp, "Bu itibar ile toplum içerişinde insanları yönlendirebilme kabiliyeti bulunmaktadır. Tüm dünyada bir virüs edasıyla yayılan linç kültürü de toplum içerisinde hukuki bir vasfı olmayıp yönlendirme kabiliyeti yüksek kişilerden beslenmektedir. Farah Zeynep Abdullah'ın hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının yayınlanmasının ardından ciddi bir kitle tarafından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar iletilmiş, müvekkil ve ailesi hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına olan saygısını defalarca dile getiren sanığın en temel haklardan biri olan masumiyet karinesini hiçe sayması, kamuoyuna yansıttığı çizginin bir aktivizm çizgisi değil, popülizm çizgisi olduğunu göstermektedir" denildi. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadı.

'Her vicdanlı insanın gösterdiği tepki...'

Farah Zeynep Abdullah ise savcılık ifadesinde Musa Orhan'ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirtip, "Paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi bu paylaşımın bir karalama kampanyası veya linç girişimiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Siirt'te zanlı Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek hayatına son veren İpek Er'in iddialarının adli tıp kurumunca hazırlanan raporla doğrulandığı görülmüş ve cinsel saldırı neticesinde intihar eden genç kıza ilişkin haberler tüm ülkede infial yaratmış ve beni de derinden sarsmıştır. İpek Er'e karşı yapılan bu cinsel saldırı neticesinde intihar etmesi, Musa Orhan'a ait spermin ölen İpek Er'in üzerinden çıkması ve Er'in intihar notunda yazılanlar sadece bende değil, toplum genelinde infial yaratmış ve büyük tepki uyandırmıştır. Oluşan bu tepki sonucunda da sosyal medyada binlerce kişi tarafından binlerce paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir" dedi.

Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'a ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle, Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ne olmuştu?

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmıştı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağmıştı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, mahkeme, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla, Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası vermişti.