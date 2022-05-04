Falyalı'nın koruması cinayet soruşturmasına ilişkin 3 isim verdi

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce, cinayet soruşturması hakkında önemli bilgiler verdi. Gülce ifadesinde, "Ağam" diye tabir ettiği Falyalı'nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu isimler ülkücü mafya Sedat Peker, Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler oldu.

Sabah'ın haberine göre, "King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza" isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler, 2016 yılında Türkiye'ye geldi. 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz Aralık ayında ise Kıbrıs'a geri döndü.

Bahçeciler, Ercan Havalimanı'na iner inmez polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. 3 işyerinin kundaklanması olayıyla ilgili görülen davada tutuklanan 4 kişi, 8 ve 9 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Bahçeciler'in azmettirmesiyle kundaklanan işyerlerinin sahipleri arasında bulunan Ömer Arhun mahkemedeki ifadesinde, "Bahçeciler'le aralarında husumet olduğunu" söyledi.