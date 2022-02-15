Falyalı cinayetine ilişkin çarpıcı iddia: Sedat Peker işaret etmişti

Halil Falyalı cinayeti sonrası tartışmalar sürerken, cinayetin nedenine ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.

t24'ten Tolga Şardan, "Olayın başından buyana Falyalı'nın son dönemde üzerinde daha yoğunlaştığı yasa dışı bahis konusunun cinayet sebebi olduğu ifade ediliyor. Ancak ulaştığım kimi kaynaklar, cinayet sebebinin gerçekte uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı olduğuna dikkat çekti" ifadesini kullandı.

"Aldığım bilgiye göre, Falyalı Güney Amerika merkezli bir konsorsiyumun içindeydi" diyen Şardan, şöyle devam etti:

"Kolombiya ve Venezuela kaynaklı kokain ticaretinin Doğu Akdeniz ayağında Falyalı'nın önemli bir yeri vardı. Fakat özellikle Türkiye'ye gönderilen 4.9 tonluk kokainin yakalanmasıyla birlikte konsosiyumda sıkıntı baş gösterdi

Yerel taraflar ile Falyalı arasında yaklaşık 200 milyon dolarlık (günümüz kuruyla 2.7 milyar lira) itilaf oluştu.

Yakalanan uyuşturucunun yarattığı sıkıntı sonrasında yerel kaçakçılar 200 milyon dolarlık zararın karşılanmasını talep etti. Ancak Falyalı "ben de zarar ettim" diyerek zararın tazmin yolunu kapattı.

Falyalı'nın işin içinde olduğu bir başka süreç ise Türkiye bağlantılı.

Kıbrıslı iş insanı, bir başka kanaldan yürüttüğü uyuşturucu sevkiyatı konusunda Yüksekovalı bir aile ile 8 milyon dolarlık (günümüz kuruyla 108 milyon lira) kaçakçılık konusunda sorun yaşadı.

Diğerine göre oldukça küçük meblağlı bu süreçte Falyalı'nın söz konusu aile ile yaşadığı problemin, cinayet sebebi olmadığı görüşü kaynaklarca aktarıldı.

Hatırlatmakta fayda var; uluslararası sistem, bu tür süreçleri pek de ileriyi hedef alarak yürütmez. Bu sebeple Falyalı, gelecekte söz konusu zararı telafi edecek olsa bile uluslararası konsorsiyumlar, diğer paydaşlara gözdağı vermek amacıyla süreci sonlandırmayı tercih eder.

Türkiye'de geçmişte bu tür örnekler vardır. Yarım kalan işlerin faturası, tarafı kim olursa olsun mutlaka birilerine kesilir.

Yol kazalarının bir daha yaşanmaması için!"

4,9 ton kokaini Peker gündeme getirmişti

Şardan'ın cinayetin nedenlerinden biri olarak işaret ettiği 4,9 ton kokainin yakalanması başlığını ülkücü mafya Sedat Peker gündeme getirmişti.

Peker, söz konusu kokain işinin merkezinde Mehmet Ağar, Erkam Yıldırım ve Halil Falyalı olduğunu öne sürmüştü.