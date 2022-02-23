Falyalı cinayetinde tutuklanan Söylemez kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetine ilişkin tutuklanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez’in sorgu esnasında dedikleri ortaya çıktı.

Mustafa Söylemez, sorgu esnasında konuşmazken Mehmet Faysal Söylemez ise "Olayla uzaktan yakından bir ilgim yok. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız sorgularının ardından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda, "Olayla benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Herhangi bir örgüt kurmuş da değilim. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polis memurları beni ifadeye çağırdılar. Üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Ben örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Küçük kardeş Mustafa Söylemez ise hakimlik sorgusunda, "Emniyette ve Savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım" dedi. Mustafa Söylemez, "İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan cinayetle ilgili yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu.

Balistik incelemelerde bu silahların suikastta kullanıldığı saptanmıştı.