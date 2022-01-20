'Fakirlik iğrençtir, fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar' demişti, verilen yeni ceza açıklandı

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ve öğretmen olduğu belirtilen A.Ö.'nün kendisini hedef alarak hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.Ö.'yü 5 ay hapisle cezalandırırken sanığın cezası 6 bin lira paraya çevrilmişti.

Mahkemenin kararının ardından Halil Ayaz, bu kez konuşma zorluğu çeken kızına karşı yapılan hakaretten dolayı A.Ö. hakkında dava açtı. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Halil Ayaz, sanık A.Ö. ile tarafların avukatları ve tanıklar katıldı.

A.Ö., Halil Ayaz'ın çocuğunun engelli olduğunu bilmediğini, mahkeme aşamasında öğrendiğini, Halil Ayaz'ın çalışmadan işe gelmeden para aldığını, birkaç site sakiniyle bu olayı ortaya çıkardığı için Halil Ayaz'ın kendisine husumet beslediğini, çocuğunun özel durumunu istismar ederek kendisinin cezalandırılmasını istediğini öne sürdü.

Mahkeme, A.Ö.'yü hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile cezalandırırken, sanığın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında 1/6 oranında artırım yaparak 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi. (İHA)