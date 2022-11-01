'Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir' demişti: Saltanat tarihe karışalı 100 yıl oldu

Bundan 100 yıl önce Osmanlı'yı tamamen tarihe gömen, saltanata son veren tarihi bir karar alınmıştı.

100 yıl sonra yeniden saray ve saltanat düşkünleri ortaya çıkarken, 29 Ekim'de sokaklarda "kahrolsun saltanat, yaşasın cumhuriyet" sloganları atıldı.

Peki, 100 yıl önce bu karar nasıl alınmıştı?

Saltanatın kaldırılması önerisi Meclis'te uzun tartışmalara yol açmış, gerici ve saray yandaşı olan isimler ısrarla itirazlarda bulunmuştu.

Bu itirazlar sürerken duruma Mustafa Kemal müdahalede bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; görüşme ile, münakaşa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milleti'nin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı; bu musallat olmalarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını, isyan ederek kendi eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan; millete saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmiş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.