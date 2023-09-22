Faiz kararı sonrası Goldman Sachs'tan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışının ardından yaptığı değerlendirmede “Yüzde 40 nihai faiz tahminimize yönelik yukarı yönlü riskler var. Enflasyonu yıl sonunda yüzde 70 bekliyoruz” dedi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda TCMB bir haftalık repo faizinin “enflasyonu hedeflemede daha önemli bir enstrüman haline geldiği” belirtildi.

Goldman TCMB’den yılın geri kalanında “somut faiz artışları yapmaya devam etmesini” bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltmişti.

TCMB açıklamasında aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” ifadesi korundu.

Tüketici enflasyonunun yüzde 60’a yaklaşması ve yılın geri kalanında yüksek seyretmesinin beklenmesiyle birlikte TCMB sıkılaştırmanın dozunu artırmış ve geçen ay 750 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirmişti. Son artışla birlikte Hafize Gaye Erkan yönetimindeki TCMB toplam 2 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.