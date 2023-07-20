TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkardı.
Beklentinin altında olduğu belirtilen bu karar sonrası dolar 26,92'den, avro ise 30,22'den işlem görüyor.
Karar sonrası dövizde düşüş olmaması dikkat çekti.
soL - İstanbul
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesine karşın dolar ve avroda bir düşüş yaşanmadı.
Haber Merkezi
TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkardı.
Beklentinin altında olduğu belirtilen bu karar sonrası dolar 26,92'den, avro ise 30,22'den işlem görüyor.
Karar sonrası dövizde düşüş olmaması dikkat çekti.