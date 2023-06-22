Faiz artırımına patronlardan destek: MÜSİAD'dan 'kritik rol oynayacak' yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz artırımı ve parasal sıkılaştırmaya başlama kararlarının ardından patron örgütlerinden iktidara ve ekonomi yönetimine destek açıklamaları geldi.

MÜSİAD: Karar kritik bir rol oynayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı yazılı açıklamasında TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli mali yükümlülüklerine işaret eden Asmalı, bu yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün aldığı faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.

Asmalı, politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyonla mücadelede topyekun bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır. İlaveten, politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur."

Asmalı, "ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inandıklarını" bildirdi.

İSO: Kararı değerli buluyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, faiz artırımı kararını "Finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, "zorlu küresel ekonomik ortamda sanayicilere yatırım ve üretimde öngörüde bulunma imkanını veren finansal istikrar konusunu çok önemsediklerini" belirterek, bu konuda atılan adımların önemine işaret etti.

"Belirsizliklerle dolu küresel dünyada finansal istikrarın daha dikkatle sürdürülmesi gereken bir dönemden geçerken, TCMB'nin bunu sağlamaya yönelik her çabasını İSO olarak desteklediklerini" kaydeden Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"O nedenle bugün alınan kararı, Türkiye ekonomisinin önündeki birçok fırsatları tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Kararı, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz."

Bahçıvan, alınan kararla birlikte "orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ettiklerini, böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağını" bildirdi.

İTO: Şimdi önemli olan kredi süreçlerinin rutine dönmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini belirterek, "Bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesi" ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin politika faizini "piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını" vurguladı.

Avdagiç, "faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini" belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

ATO: Büyümenin devamının sağlanacağına inanıyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin kararının "finansal istikrarın sağlanması için atılmış bir adım" olduğunu belirtti.

Baran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi. Baran, şunları kaydetti:

"Küresel ekonominin çeşitli sancılardan geçtiği, savaş ve salgının etkilerinin devam ettiği ve Yeşil Mutabakat nedeniyle bir dizi dönüşüme hazırlanmamız gereken süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin devamı çok önemli. Bu süreçte yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının korunması amacıyla reel sektörün desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yönetiminde atılacak adımlarla, ülkemizin faiz ve enflasyon kıskacından ilanihaye kurtulacağına ve üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümenin devamının sağlanacağına inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, gelişmeye açık üretim yapımız ve ihracat hevesimizle Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenimiz tamdır."

DEİK: Üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Politika faizinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olumlu tesir edecek şekilde artırılmasının, üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun yüzde 8,5 olan politika faizi oranını yüzde 15'e yükselterek para politikasında sıkılaştırma yönünde bir adım atmasını ve önümüzdeki dönemde de para politikasının etkinliğini artırmaya yönelik adımların atılacağını açıklamasını önemli bulduklarını belirtti.

Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca, kararın, öncesinde kurulan iletişime paralel alınmasını da öngörülebilirlik adına değerli görüyoruz. İş dünyası olarak beklentimiz, öngörülebilirlik ana prensibi çerçevesinde, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atılırken, büyümenin de dengelenmesi ve faiz oranlarında hem sadeleşme hem de yakınsamanın sağlanmasıdır. Politika faizinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olumlu tesir edecek şekilde artırılmasının, üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz. Gerek Merkez Bankası gerekse ekonomi yönetiminin uygulayacağı bütüncül politikaların, koordineli ve uyumlu bir şekilde, iletişim ve istişare kanalları açık tutularak, öngörülebilir bir şekilde uygulanması ve güvenin sağlanmasıyla sorunlarımızın bir süreç dahilinde çözülebileceğine inanıyoruz."