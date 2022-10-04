Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e 'çarşamba' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" sözlerine yanıt verdi.

Öztrak "Sn. @omerrcelik, 20 yılın sonunda hak ve özgürlükler konusunda AK Parti’nin ülkemizi getirdiği nokta milletin malumudur. Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, Çarşamba randevunuzda "hemen seçim" kararı almanızdır" açıklamasında bulundu.

