AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle: