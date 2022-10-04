AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
- Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
- Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
- Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.