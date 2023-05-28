Faik Öztrak: Görevimizin başından ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde seçim sonuçları hakkında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi.

Öztrak, şunları söyledi:

"Bizim sistemlerimiz çalışıyor. Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var. İpi göğüsleyebilmemiz için sandık başındaki görevlilerimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılacak tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceğiz Birleştirme tutanaklarını takip edeceğiz. Kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkmasın. Şu an itibariyle her 2 kişiden 1'inin oyunu almış gözüküyoruz."