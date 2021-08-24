Fahrettin Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt

Oyuncu Şahan Gökbakar, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek bir açıklama yapmış, "Neden, doğru bulunup alınan bir kararı her yerde uygulamıyoruz? Anneler babalar ve çocuklarımız neden turistler gibi kendimizi güvende hissedemiyoruz? Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak? Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı degil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum" demişti.

Koca, Gökbakar'a yanıtında, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadesini kullandı.