Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün meydana gelen 5 şiddetindeki Düzce depremine ilişkin açıklamada bulundu. Koca, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."