Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, ”Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana” oldu.