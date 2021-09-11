Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Koca, "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.
28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/OxZ9TVzPY3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021