Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Koca, "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.