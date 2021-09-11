Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka yoğunluğunun en çok arttığı illeri açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Koca, "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.

Haber

Bakanlık açıklaması: 214 ölüm, 23 bin 562 yeni vaka