Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ı yaptırdı

Turkovac aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının sayın cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz'' diye konuştu.

Koca ayrıca Turkovac için ''Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak'' dedi.

''Turkovac son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safasına gelen ilk yerli aşımız oluyor'' diyen Koca, ''Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum'' sözlerini saraf etti.