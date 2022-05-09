Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine hakaret davası açılan yurttaş hakkındaki iddianame ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine açılan “hakaret” davasına ilişkin CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın ziyaret ettiği, Aydınlı Hediye Karakaş’ın (70) iddianamesine ANKA ulaştı. Karakaş “Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum” demişti. İddianamede Karakaş’ın sözkonusu paylaşıma “Allah belanı versin köp..” diye yorum yaptığı bildirildi. Karakaş’ın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “hakaret” davası açtığı Aydınlı Hediye Karakaş’ı ziyaret etmişti. Yıldız, Karakaş hakkında hazırlanan iddianameyi gösterdikten sonra onu dinlemişti. Karakaş, Altun’a hakaret etmediğini ileri sürerek, “Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum” demişti.

Altun’un avukatı Sezgin Tunç ise söz konusu habere sosyal medya paylaşımında tepki gösterdi ve Karakaş’ın iddiasını yalanladı. Tunç, “Açıkça sövmüş, hakaret etmiş, ifadenin görselini paylaşıyorum” açıklamasını yapmıştı.

ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı iddianamede ise Karakaş’ın olumsuz yorumu beğenmesi nedeniyle değil, “Allah belanı versin köp..” paylaşımı ile hakaret ettiği gerekçesiyle davanın açıldığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 29.3.2022 tarihli iddianamede suç tarihi olarak 31 Ağustos 2020 tarihi yer aldı. İddianamede, 70 yaşındaki Hediye Karakaş’ın “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 14 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması ve kamu haklarının yasaklanması talep edildi.

Fahrettin Altun’un şikayeti ve yapılan inceleme sonucunda düzenlenen iddianamede, suç nitelemesi ve Karakaş’ın alınan ilk ifadesi hakkında şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelinin kullanmakta olduğu ‘Hediye Karakaş’ kullanıcı adlı Facebook sosyal medya paylaşım sitesi hesabı üzerinden ‘Ekrem Kerem Tanrıverdi’ kullanıcı adlı Facebook sosyal paylaşım sitesi hesabının paylaştığı ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Atatürk’ü yok saydı’ ibareli gönderinin altına müştekiye yönelik olarak ‘Allah belanı versin Köp..’ şeklinde tahkir edici yorum yazdığı, müştekinin şikayetçi olduğu, şüphelinin alınan savunmalarında, yorumun yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu, ancak yorumu yazmadığını, şikayete konu yorumun kendi hesabında ne şekilde yazıldığını bilmediğini beyan ettiği, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik soyut beyanlarından ibaret olan savunmalarına itibar edilmeyeceği, şüphelinin yorum yapmış olduğu gönderide bulunan ibareler nedeni ile müştekinin kamu görevi ifa ettiğini bildiğinin ve yorumu görevi dolayısı ile yaptığının kabulü gerektiği, böylelikle tüm evrak tetkikinden şüphelinin kullanmakta olduğu Facebook sosyal paylaşım sitesi hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olan müştekiye yönelik olarak tahkir edici mahiyette yorum paylaşmak sureti ile atılı suçu alenen işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşılmakla iddianamenin tanzimi yoluna gidilmiştir.”

Karakaş, başına gelenleri şöyle anlatmıştı:

“Jandarma gelinceye kadar Fahrettin Altun’un kim olduğunu bilmiyordum. ‘Cumhurbaşkanlığı’ dediler, jandarma geldi, ifade aldı. ‘Ben Cumhurbaşkanı’na şey yapacak kadar aptal mıyım’ dedim. ‘Cumhurbaşkanı değil teyze, onun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret etmişsin’ dediler.

Fahrettin Altun’un kim olduğunu bilmiyorum. Meğerse Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı’ymış. Fahrettin Altun şey yapıyor, 30 Ağustos 2020’de Atatürk’e laf söylüyor, hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum. Aynı ifadeyi mi kullanmışım orasını bilmiyorum. Bu yüzden benim hakkımda dava açıyorlar. Hapse de girersek gireriz. Alnımızın akıyla girer, yatar çıkarız.” (ANKA)