Fahrettin Altun’un Kaftancıoğlu’na açtığı manevi tazminat davasında karar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Fahrettin Altun tarafından "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle açılan 200 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 8. duruşmaya davacı Fahrettin Altun'un avukatı ile davalı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı. Fahrettin Altun'un avukatı söz alarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Kaftancıoğlu'nun avukatı ise, Kaftancıoğlu'nun aynı konuya ilişkin ceza davasından beraat ettiğini hatırlatarak, “Bu beraat kararının kesinleşmesini, aksi halde davanın reddini talep ederiz” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında geçen hafta beraat kararı verilmişti.