Fahrettin Altun’dan 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından KPSS sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

“2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir” diyen Altun, “KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır” ifadelerini kullandı.

Altun şöyle devam etti:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için “KPSS sonucu geçerlilik süresi” bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."