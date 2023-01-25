Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı: 'Lütfen açıklayın'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" panelinin açılışında yaptığı konuşmada Twitter patronu Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Yeni Twitter yönetimine ve Elon Musk'a seslenen Altun "Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin" dedi.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına güvenebilelim, onların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim."



