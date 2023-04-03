Fahrettin Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Selahattin Demirtaş'ın bugün yayımlanan yazısına yanıt olarak, "Terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız" ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum. Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız."

Demirtaş 'Generalcik Fahrettin' diyerek Altun'a seslenmişti

Selahattin Demirtaş bugün yayımlanan yazısında, seçim akşamına ilişkin olarak, "Trol ordusu seçim akşamı ne yapacak? Daha sandıklar açılmadan oy oranı verecek, 'Erdoğan kazandı' algısını ilk dakikalarda oturtmaya çalışacaklar. Böylece bizim motivasyonumuzu kırmayı deneyecekler. Sandıkta, seçim kurullarında ve Yüksek Seçim Kurulunda yapılacak hilelerle, yine ilk dakikalarda yayacakları çeşitli görsellerle ve videolarla Erdoğan’a oy yazmaya çalışacaklar. Tüm bu işler için ayarlanmış hâkimler, emniyet personelleri, satın alınmış gazeteciler, Anadolu Ajansı ve binlerce trol hesap hazır bekliyordur. Bundan emin olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Erdoğan’ın seçimler için en güvendiği ordusu, işte bu trol ordusudur. Ordunun komutanı da çakma Goebbels Fahrettin’dir" diyen Demirtaş yazısında Fahrettin Altun'a "Bu kadar hızlı gitme derim Fahrettin. Bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış, hepsi firar etmiş. Herkes kaçar, kurtulur, olan sana olur" ifadeleriyle seslenmişti.