Fahrettin Altun ve Fuat Oktay'dan harekat açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceklerini" söyledi.

Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oktay'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor. Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin" ifadesini kullandı.