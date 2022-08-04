Fahrettin Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS oturumlarının iptal edilmesiyle ilgili personel alım süreçlerinin yeni takvime göre güncelleneceğini duyurdu.

Altun, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığında yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından KPSS'nin iptal edildiğini duyurmuştu. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıklayan Ersoy, yeni takvimin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adayların gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret alınmayacağını söylemişti.