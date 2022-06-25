Fahrettin Altun: Ege'de gerginlik yaratmanın kimseye faydası yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, El Cezire’de yayımlanan makalesinde son dönemde Ege’de yaşanan gerginliği değerlendirdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı ve hiçbir fayda sağlamayan eylemlerine tanık olunduğunu söyleyen Altun, “Bu bizim çeşitli şekillerde daha önceden gördüğümüz bir filmdi. Komşumuzdaki bazı politikacıların, dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz” diye konuştu.
Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde makul olmayan iddialarda bulunarak ya da uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde propaganda yapmak veya baskı uygulamak suretiyle tansiyonu belirli aralıklarla yükselttiğini belirten Altun İHA'nın haberine göre şunları kaydetti: