Fahiş kiraya ilişkin düzenleme yolda: 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Kira artışına yüzde 25 sınırı getiren kararın süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin planlandığı belirtildi.

TRT Haber'in aktardığına göre; TBMM'nin kısa süre içinde hayata geçirmeyi planladığı yasalar arasında kira düzenlemesinin de yer olacağı belirtildi.

1 Temmuz'da sona erecek olan kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan kararın, süresinin uzatılması bekleniyor.

Fahiş kiraya 3 yıla kadar hapis cezası

Kira uyuşmazlıklarında ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlandığı aktarıldı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde, fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu yargılanabilecek.Söz konusu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylül ayında başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.