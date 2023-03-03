Fahiş kira artışı yapanlar hapisle cezalandırılabilecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde ikamet eden depremzedelerin birçoğu, farklı kentlere göç etti. Deprem bölgesinden en fazla göç alan şehirlerden birisi ise Ankara oldu.



DHA'nın haberine göre, depremzedelerin kente gelmesiyle ev kiralarında yüksek oranda artış başladı. Birçok kişi, depremzedelerin kente gelmesini fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların fahiş artışlar yaptıklarını iddia ederek, şikayette bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Ticaret Müdürlüğü'nün de bu yöndeki tespitleri üzerine, konut kiraları ve satışlarındaki artışlarla ilgili soruşturma başlattı.

1 ile 3 yıl arasında hapis talebiyle dava açılabilecek

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, konut satış ve kira artışlarını mercek altına aldı. Bu kapsamda gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen tüm sitelerden veriler toplandı.



Veriler, tek tek incelenip, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar analiz ediliyor. Ekipler, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye yapılan ihbarları da bir araya getirerek inceliyor



Analiz ve tespitler sonucu fiyat artışına neden olduğu belirlenenler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi kapsamındaki, "fiyat etkileme" suçundan soruşturma yürütülerek 1 ile 3 yıl arasında hapis talebiyle dava açılabilecek.

Kiralarda yüzde 150'ye varan artış

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçan, depremden sonra ev kiralarında yüzde 50 ile yüzde 150 arasında artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kiralar inanılmaz arttı. Fırsatçılar yine gündemde. Depremzedelerimiz şehrimize geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının 300 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Zaten Ankara’da kiralık ev sorunu var. Kiralık ev eksik olunca yeni bir nüfus da şehre gelince ciddi bir patlama oldu. Bu durumu da mal sahipleri fırsata çevirdi. Astronomik rakamların üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışması, bu artışın önüne geçer, diye düşünüyorum. Son zamanlarda fırsatçılar, ilan sitelerinden ilanlarını çekiyor."