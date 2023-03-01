Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce yurttaş farklı illere göç etti. Göçün ardından Mersin, Konya ve Ankara ve Diyarbakır gibi illerde ev fiyatları ve kiralarda artış gözlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, depremzedelerin yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

Bunun üzerine yapılan araştırma sonucu alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilirken "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" bilgisine yer verildi.

Diyarbakır'da da inceleme başlatıldı

Diyarbakır'da da diğer illerde olduğu gibi yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.