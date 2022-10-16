Facianın yaşandığı maden ocağında yeni gelişme: 'Ocaktaki yangın devam ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı maden ocağında yangının devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliam hakkında açıklamada bulundu.

Maden içerisindeki yangının devam ettiğini aktaran Dönmez, yangın nedeniyle alanın kapatılmasına yönelik karar alındığını ve üretime ara verileceğini açıkladı.

Dönmez'in konuya dair açıklaması şöyle:

"O alanı kontrol altına almak için de kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi gibi teknik işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz."

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