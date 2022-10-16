Maden faciasında 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek madene giren ekipbaşı yaşamını yitirdi

Bartın'daki maden faciasında, ekipbaşı olan Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı, 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Bartın Amasra'da cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen maden patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı, maden sahasından 58 işçi kurtarıldı. Ekipbaşı Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı daha sonra "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek girdiği madende hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı, ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı. Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını dışarıya çıkardığı, ancak sonrasında "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesi takarak tekrar madene girdiği belirtildi.

Babası da aynı madenden emekli olan Yener Saygın, maden faciasında yaşamını yitirdi.

Haber

Amasra’daki facia 'geliyorum' demiş: Sayıştay raporuna iş güvenliği riskleri de yanısmış!