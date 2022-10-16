Maden faciasında 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek madene giren ekipbaşı yaşamını yitirdi

Bartın Amasra'da cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen maden patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı, maden sahasından 58 işçi kurtarıldı. Ekipbaşı Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı daha sonra "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek girdiği madende hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı, ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı. Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını dışarıya çıkardığı, ancak sonrasında "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesi takarak tekrar madene girdiği belirtildi.

Babası da aynı madenden emekli olan Yener Saygın, maden faciasında yaşamını yitirdi.